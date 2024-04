'Pitbull' Cruz defenderá su título contra José 'El Rayo' Valenzuela en Los Ángeles

Isaac 'Pitbull' Cruz, campeón superligero de la AMB, se prepara para su primera defensa de título contra el boxeador mexicano José 'El Rayo' Valenzuela en una velada destacada por el enfrentamiento entre Crawford y Madrimov. La contienda está programada para el sábado 3 de agosto en el BMO Stadium de Los Ángeles, según reportes de Salvador Rodríguez de ESPN.

El anuncio llega apenas unas semanas después de la impresionante victoria por nocaut de 'Pitbull' Cruz sobre 'Rolly' Romero, asegurándose así el título superligero de la AMB y consolidándose como uno de los púgiles más populares entre la afición mexicana.

José 'El Rayo' Valenzuela, tras su victoria por KO en la revancha contra Chris Colbert, ha ganado la oportunidad de pelear por el título de las 140 libras de la AMB. Con un récord de 13 peleas, 9KO's y 2 derrotas, Valenzuela se presenta como un rival sólido y determinado.

La cartelera del 3 de agosto en Los Ángeles promete emociones intensas con peleas como Terence Crawford vs. Israil Madrimov, Leo Santa Cruz vs. Abner Mares 3, Andy Ruiz Jr. vs. Jarell 'Big Baby' Miller, y por supuesto, Isaac 'Pitbull' Cruz vs. José 'Rayo' Valenzuela.

Este evento no solo destaca por las peleas estelares, sino también por el regreso de Andy Ruiz y la trilogía entre Abner Mares y Leo Santa Cruz, añadiendo un atractivo extra a una noche que promete acción y drama en el cuadrilátero.

