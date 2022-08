Canelo Álvarez: 'Si le hubiera ganado a Mayweather, quizá pude haberme vuelto loco'

Ha pasado ya casi una década desde la derrota de Canelo Álvarez ante Floyd Mayweather y el tapatío tiene claro lo que hubiera pasado si hubiera salido victorioso aquella noche en Las Vegas.

"Simplemente, se debió a la experiencia. Si comparo ese Canelo con el Canelo de hoy, son completamente diferentes. Sería una pelea completamente diferente ahora", indicó el púgil mexicano en entrevista con DAZN.

"Siempre he dicho que quizás si hubiera ganado esa noche, todo me hubiera salido bien. Fama, dinero, y tal vez no hubiera funcionado bien entonces. Quizá podría haberme vuelto loco. No era mi momento. Así me lo tomo, no era mi momento. Me tomó unos días aceptarlo", apuntó Álvarez.

Falta poco más de un mes para que Saúl Álvarez enfrente, por tercera vez, a Gennady Golovkin, y el mexicano aseguró que está enfocado en terminar el combate antes de los 12 rounds.

“Soy más peligroso en este momento, me estoy entrenando al 100 por ciento, entusiasmado, con hambre de triunfo. Mi meta es terminar por nocaut, quiero ganar antes de los 12 asaltos y ojalá se me dé la oportunidad”, dijo el nacido en Guadalajara para EFE.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PREMIER LEAGUE: PESE AL REGRESO DE RAÚL JIMÉNEZ, WOLVERHAMPTON CAYÓ ANTE EL TOTTENHAM