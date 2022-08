Canelo Álvarez: 'Quiero noquear antes de los 12 rounds a Golovkin'

Falta poco más de un mes para que Saúl Álvarez enfrente, por tercera vez, a Gennady Golovkin, y el mexicano aseguró que está enfocado en terminar el combate antes de los 12 rounds.

“Soy más peligroso en este momento, me estoy entrenando al 100 por ciento, entusiasmado, con hambre de triunfo. Mi meta es terminar por nocaut, quiero ganar antes de los 12 asaltos y ojalá se me dé la oportunidad”, dijo el nacido en Guadalajara para EFE.

Sobre GGG, Canelo Álvarez confesó que lo conoce perfectamente, y que ambos llegaran con un buen ritmo al cambote en Las Vegas, pero el mostrará respeto si es que Golovkin lo demuestra.

“Me gusta respetar a los rivales, pero se me respetan, sino no. Me molestan tantas cosas que habló y sigue hablando cuando no está frente a mí. Me preparo para el mejor Golovkin; es un peleador inteligente que pega fuerte y difícil de conectarlo, pero lo conozco; se lo que tengo quer hacer y vamos a llegar bien”.

Además, agregó que desea ser el mejor boxeador de la historia. "Mi sueño es ser uno de los mejores en la historia del boxeo. El dinero es un bono y viene de la mano, pero lo único que quiero es ser uno de los mejores y eso se compra con trabajo. Me alimento saludable, aunque no falta un taquito o una torta ahogada cuando voy a Guadalajara. Ahí me doy mis gustos".

