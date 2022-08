Terrible Morales: Aceptó reto y tiene oponente para su regreso al boxeo

Erik 'Terrible' Morales regresará a los encordados, después de que aceptó el reto de un personaje muy particular y conocido en las redes sociales.

'El 'Terrible' anunció en el canal de Youtube "Un round más" que se enfrentará a 'El Ruso', conocido como VladK.Ruso en las redes sociales, será su competidor.

Durante su entrevista, dijo el Terrible que “si llego a 190 mil, me aviento un tiro con El Ruso. Me dice que si juego, el problema es de él, el que va a sufrir es él, yo me subo encantado al ring”.

Eso sucedió y con ello se definió el combate entre el youtuber y el boxeador mexicano, en donde se dijo que va a ser una pelea a un round.

El pugilista mexicano tendrá una serie de combates de exhibición contra Julio César Chávez y Jorge 'Travieso' Arce, grandes exboxeadores mexicanos.

