Canelo Álvarez sobre su labor social: 'Me siento bien ayudando a la gente'

Saúl 'Canelo' Álvarez se ha caracterizado por ayudar a la gente que le hace un llamado y por hacer labor social para aquellas personas que lo necesitan.

En ese sentido, el boxeador mexicano destacó que se siente bien ayudando a la gente y lo hace sin esperar nada a cambio.

"Me siento bien ayudando a la gente y más cuando no esperas nada a cambio, cuando das sin afán de lucrarte en eso. No me gusta hablar mucho de eso, pero soy una persona que da sin esperar nada a cambio", comentó para TUDN.

Asimismo el púgil aseguró que representar a México le da mucho orgillo y por eso se prepara día con día, pues busca dar lo mejor de sí mismo.

"Para mí es un orgullo y una responsabilidad representar a los mexicanos en estas fechas importantes, pero estoy con la misma responsabilidad en el gimnasio entrenando muy bien para entregarles buenas peleas", finalizó.

