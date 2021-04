CMB: Juan Manuel Márquez enfrentará a Miguel Cotto en pelea de exhibición

El CMB ha confirmado que Juan Manuel Márquez y Miguel Ángel Cotto tendrán una pelea de exhibición.

A través de Twitter, anunciaron la pelea entre el mexicano de 47 años y el puertorriqueño de 40.

“Cotto vs Márquez Cooming soon #NeverLate”, publicó el CMB, aunque no dio más detalles, por lo que queda pendiente la fecha y la sede.

Juan Manuel Márquez está retirado desde 2014, mientras que Miguel Ángel Cotto desde 2017.

