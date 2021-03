Andy Ruiz previo a su pelea ante Chris Arreola: 'Andamos en chinga entrenando'

Por primera vez en su trayectoria deportiva, el excampeón mundial unificado de peso Pesado, Andy Ruiz (33-2, 22KO's), trabaja al 100 por ciento con el objetivo fijo de volver a proclamarse monarca del orbe.

“Aquí andamos en chinga entrenando duro, no quiero perder otra vez y seguir haciendo las cosas que no estaba haciendo bien. Ahora que ando disciplinado ando haciendo las cosas bien, me siento feliz, me siento fuerte y estoy listo para el 1 de mayo y, si Dios quiere, vamos a ganar esta pelea”, declaró Ruiz en conferencia virtual.

De la mano de Eddy Reynoso, entrenador y manager del mejor libra por libra del planeta: Saúl 'Canelo' Álvarez, "The Destroyer', regresará al ring el 1 de mayo ante Chris Arreola (38-6-1, 33 KO's) en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

“Eddy ve el potencial que tengo y me dijo que necesitaba ser disciplinado si iba a trabajar con él. No creo que nunca me haya dedicado al 100 por ciento hasta ahora. Estar con 'Canelo', con Ryan (García), Óscar Valdez, rodeado de grandes campeones, grandes personas que están motivados, todos estamos en el mismo camino, nos ayudamos unos a otros.

"Así que estar aquí con Eddy es una bendición porque estamos aprendiendo cada día y, ¿sabes? Solo estamos trabajando duro”, aseguró.

Ruiz reconoció que cuando llegó a entrenar con Reynoso pesaba casi 300 libras y su meta para la pelea con Arreola es subir al ring en 255.

“Trabajar con Eddy me ha ayudado a cambiar mi mentalidad. Su mentalidad es que no podemos dar nada por sentado en este deporte. Hemos estado trabajando en muchas cosas diferentes y tengo la capacidad de hacer muchas cosas nuevas con él. No puedo esperar para mostrarles a todos el nuevo Andy Ruiz Jr. el 1 de mayo porque estoy más motivado ahora que nunca", enfatizó.

The Destroyer buscará regresar a la senda del triunfo, tras la derrota por decisión unánime frente al británico Anthony Joshua en diciembre de 2019 en la pelea de revancha donde le regresó las coronas AMB, FIB, OMB y OIB que le había arrebatado.

Andy se presentó a la contienda con un alto tonelaje y sin la preparación adecuada para vencer a uno de los mejores pesos Completos de los últimos años, por lo que tras la derrota el mexico-estadunidense rompió con el entrenador Manny Robles.

“Aprendí mucho de todos los entrenadores que he tenido y estoy agradecido con ellos. A Eddy le gusta perfeccionar cada golpe y cada movimiento en el ring. Ese nivel de detalle es algo que nunca había tenido”, expuso.

