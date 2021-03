Andy Ruiz: 'Hago más cosas que antes no podía por mi físico, ahora el cielo es el límite'

Tras aprender de sus errores, el excampeón mundial unificado de peso Pesado, Andy Ruiz (33-2, 22KO's), trabaja con ahínco en busca de volver a consagrarse en monarca del orbe.

“Perder mi última pelea fue devastador. No hice las cosas que se suponía que debía hacer. Esa fue la pelea más importante de mi carrera, había estado esperando ser campeón toda mi vida y comencé a hacer cosas que nunca pensé que sería capaz de hacer. No quiero volver a cometer los mismos errores, y eso es una gran parte de lo que me motiva.

“Ahora que he perdido peso de la manera correcta, me siento increíble. Siento que puedo hacer muchas más cosas que antes no podía hacer debido a mi cuerpo. El cielo es el límite para mí", aseguró Ruiz en conferencia virtual.

En la pelea de revancha con el británico Anthony Joshua, en diciembre de 2019, Andy se presentó con un alto tonelaje y sin la preparación adecuada para vencer a uno de los mejores pesos Completos de los últimos años, por lo que perdió por decisión unánime y le regresó las coronas AMB, FIB, OMB y OIB que le había arrebatado.

"Todavía tengo un resentimiento dentro de mí por la segunda pelea con Joshua, porque no quiero volver a tomar ese camino. Solo quiero ser disciplinado para esta pelea y todas las grandes peleas que se avecinan en mi futuro", declaró.

De la mano del entrenador Eddy Reynoso, "The Destroyer", regresará al ring el 1 de mayo ante Chris Arreola (38-6-1, 33 KO's) en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

"Aprendí al entrenar con Arreola que ambos somos guerreros, no nos rendimos, nos encanta recibir golpes y devolverlos. Cuando estamos en ese ring, son solo negocios.

“Esta será una pelea de acción completa. Sé que Arreola está entrenando muy duro y estoy emocionado por lo que sea que vaya a aportar. No puedo esperar para mostrarle a la gente todas mis mejorías", mencionó Ruiz.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDY RUIZ PREVIO A SU PELEA ANTE CHRIS ARREOLA: 'ANDAMOS EN CHINGA ENTRENANDO'