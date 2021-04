Chávez Jr. previo a enfrentar a Anderson Silva: "Tengo que ganar a como dé lugar"

Los peleadores de UFC no saben boxear aseguró Julio César Chávez Jr. (52-5-1, 34 KO’s). Sin embargo, enfatizó que no subestimará a su próximo rival: la estrella de las Artes Marciales Mixtas, Anderson Silva (34-11, 23 KO’s).

“Un peleador de UFC cuando entra al boxeo, como ya pasó algunas veces, no saben boxear, entonces mucha gente no da el crédito que realmente tiene el pelear con una leyenda como Anderson Silva, que es un gran peleador de las Artes Marciales Mixtas y aparte es un buen boxeador.

"Lógicamente nunca ha peleado al nivel que va a pelear esta vez, pero es un gran atleta. Así que es un gran reto porque se ha hecho todo para que sea una pelea pareja”, declaró Chávez Jr., en conferencia virtual.

Después de siete meses de ausencia, el excampeón mundial de peso mediano regresará al ring ante Silva el 19 de junio en el Estadio Jalisco. En su última pelea, en noviembre pasado, Júnior derrotó al ecuatoriano Jeyson Minda con un nocaut técnico en el cuarto asalto. Previamente cayó frente al mexicano invicto Mario Cázares, en septiembre, y con el estadounidense Daniel Jacobs, en diciembre de 2019.

“Había varios boxeadores, apareció Anderson Silva y parecía que no se podía concretar la pelea pero se hizo, fue muy fácil, muy rápido, la verdad estaba sorprendido, nunca esperé boxear con alguien como él.

“Es peligroso, es un rival que sabe lo que está haciendo, una persona inteligente, que sabe pelear y va a ser una prueba difícil, no tiene un estilo fácil. Es un arma de doble filo, mucha gente piensa que uno de la UFC no le puede pegar a un boxeador, entonces eso corre en contra mía pues tengo que ganar a como dé lugar porque supuestamente ellos no saben boxear”, expuso el púgil mexicano, quien descartó pelear algún día en el octágono debido a que las MMA requieren de otras técnicas como el jiu jitsu.

Júnior quiere salir con los brazos en alto en la última función de exhibición de su padre, el legendario Julio César Chávez (107-6-2, 85 KO’s), quien enfrentará a Hector “Machito” Camacho (59-7-1, 33 KO´s). Noche que será especial porque su hermano Omar también será parte de la cartelera.

“Participar en un evento de mi papá, para todos los boxeadores, y para mí como hijo pues es un orgullo verlo a su edad hacer lo que está haciendo. Es una noche especial y espero que se retire de las exhibiciones viéndome ganar, es lo que él quiere, y espero concedérselo porque creo que un día después es Día del Padre, para darle eso de regalo”, aseguró.

