Canelo Álvarez sobre trilogía con Golovkin: 'Podría noquearlo y causarle un daño grave'

Tras ganar la batalla por la supremacía de las 168 libras ante británico Callum Smith (27-1, 19 KO's), Saúl 'Canelo' Álvarez (54-1-2, 36 KO's) aseguró que si se da la pelea de trilogía con Gennady Golovkin, el kazajo podría ser noqueado y sufrir un daó grave por parte de uno de los mejores púgiles del momento.

"Me siento tan bien, que si ocurre una tercera pelea probablemente podría noquearlo y causarle un daño grave", indicó el mexicano en entrevista para 'The Ring'. "Por ahora no tengo que demostrarle nada a nadie, ya hice mi trabajo al vencerlo dos veces y ahora mismo quiero quedarme en las 168 libras. Si él quiere subir de peso, veremos qué pasa".

Respecto a su división actual, Canelo reveló sus planea para el año que recién empieza, en el que espera tener hasta cuatro peleas con tres meses de diferencia.

"Mi objetivo es pelear contra cualquiera en 168 libas si tiene un título; la meta es pelear en febrero, mayo y septiembre. Es un plan simple para 2021, luchar por todos los cinturones de ese peso y tener tres, tal vez cuatro, peleas en el año", apuntó el tapatío.

