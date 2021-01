Ryan García noqueó a Luke Campbell y obtuvo el título interino ligero del CMB

Se fue a la lona en el segundo round, se levantó, escuchó a su esquina y con un gancho al hígado en el séptimo asalto sobre Luke Campbell, el peleador mexico-estadounidense Ryan García se consagró campeón interino Ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

"Estás más fuerte, pero no te desesperes. Ahorita saliste como loco a tirar golpes y te volvió a agarrar mijo. Esta pelea la vamos a ganar con inteligencia y con muchos huevos", le dijo el entrenador mexicano Eddy Reynoso a "Kingry", de 22 años de edad.

Esas palabras fueron clave para que García se coronara monarca mundial. Comenzó el séptimo round más estratégico, cazó a su presa y cuando faltaba un minuto con 17 segundos en el reloj, lanzó su poderoso gancho y desarmó a Campbell (20-4, 16 KO's), 11 años mayor que él, quien dio un paso hacia atrás colocó la rodilla y la mano derecha en la lona y posteriormente hizo lo mismo con la izquierda para quedar en cuatro puntos. Cuando iba a levantarse, el réferi terminó la cuenta de protección e hizo oficial la victoria de Ryan.

De esta manera García, quien es la sensación del boxeo con más de 7 millones de seguidores en redes sociales y el contrato más lucrativo en la historia para un prospecto, pasó una gran prueba de fuego y demostró que no solo es un "producto mediático", sino un guerrero que se mantiene invicto en el ring con 21 victorias, 18 por la vía del nocaut.

"Creo que le demostré a mucha gente quién soy realmente. Me llamaban 'luchador de las redes sociales' y muchas cosas. Tu maestro puede decirte cosas, incluso tus padres, cualquiera que intente decirte que no puedes convertirte en algo, recuerda que no eres quien la gente te dice que eres, sino quien eliges ser.

"Elegí ser un campeón esta noche, no iba a dejar que nada me detuviera, incluso cuando me caí, me levanté", declaró "King" García.

El púgil de raíces mexicanas fue felicitado por su promotor Óscar de la Hoya y el mejor libra por libra del planeta Saúl "Canelo" Álvarez, quien es su amigo y compañero de equipo.

García se dijo listo para enfrentar a Gervonta Davis, campeón mundial Ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y Devin Haney, monarca del orbe del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

"Soy un hombre de palabra. Vamos, Tank, vamos. Y te veo, Devin Haney, me gusta, quiero pelear con él también, pero realmente quiero pelear con Tank. Sé que la gente está preocupada por eso, pero estoy listo.

"Pelee contra un medallista de oro olímpico. No pudo noquearlo (Vasyl) Lomachenko, no pudo noquearlo (Jorge) Linares. Hoy demostré que soy especial", aseguró.

