Canelo pide no dar licencia de box a gente no afín al boxeo: 'Los pueden matar'

Saúl 'Canelo' Álvarez señaló que no se deberían de permitir las peleas entre los boxeadores y personalidades del deporte que no sean pugilistas porque pueden ocurrir verdaderas tragedias.

En una entrevista con Graham Bensinger, el boxeador mexicano afirmó que no se puede dar una licencia a personas que no han tirado un golpe en la vida y que ahora se han dado ciertas peleas que pueden terminar en la muerte de algún inexperto.

"Eso es lo que siempre he dicho, no tengo nada con nadie y no soy fan de decir malas cosas, le dan licencia de peleador cuando no eres, los pueden matar, esto no es un juego de futbol", comentó Saúl Álvarez.

El pugilista tricolor añadió que "ahí está la prueba de cómo lo dejaron (al hablar de la pelea de Nate Robinson), porque le dan licencia a gente que nunca en su vida ha tirado un golpe, si pasa una muerte la comisión es culpable porque le dieron licencia".

Finalmente, 'Canelo' sentenció que en ese tipo de combates, "es una exhibición, hacer dinero, no tiene nada... no tiene nada de relevancia es algo, una exhibición para hacer dinero, es estúpido, hasta la pregunta ofende".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - LE MATAN OTRO HIJO AL BOXEADOR COBRITA GONZÁLEZ, ES EL TERCERO EN SEIS AÑOS