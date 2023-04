Saúl ‘Canelo’ Álvarez se cansó de escuchar las críticas de Juan Manuel Márquez y decidió arremeter en contra del exboxeador asegurando que éste tiene envidia de su carrera y que no hace caso a sus críticas.

Dinamita Márquez es indudablemente uno de los mejores boxeadores de la historia de México y en los últimos años ha sido muy crítico de Canelo y su elección de rivales y estilo de pelea. Ante esto el boxeador jalisciense decidió contestar y no e guardó nada.

"Mira, Juan Manuel Márquez siempre ha sido un crítico de mi carrera. Por envidia o no sé por qué. Pero son palabras que no me afectan y que no tomo mucho en cuenta. Es de causar lástima que un peleador como lo fue él envidie a otro mexicano y todo lo que está haciendo, él lo sabe y no lo puede aceptar. Creo que no hay que ponerle mucha atención a personas como él, que están podridas de su cabeza”, comentó Canelo.

Ahora Álvarez se prepara para enfrentar a John Ryder en el Estadio Akron en Guadalajara en busca de seguir creciendo su carrera.

