Representante de Bivol sobre Canelo: 'Está evitando una segunda pelea'

Saúl 'Canelo' Álvarez sufrió el pasado 7 de mayo una de las derrotas más duras de su carrera cuando perdió con el ruso Dmitry Bivol.

El peleador mexicano no lució de la mejor manera y se vio mal ante un boxeo muy sólido del ruso, con lo que tiempo después se ha empezado a hablar de un segundo combate.

Sin embargo, Vadim Kornilov, representante de Bivol, comentó que a pesar de que muchos quieren que se dé el combate entre ambos, el equipo del mexicano está tratando de evitar que eso suceda.

“Creo que Eddie, los fans y DAZN sí quieren una revancha. No hay duda de que es una pelea atractiva, ya que es una pelea en la que Canelo perdió la mayoría de los rounds. Estoy seguro que Canelo también quiere revancha. Pero, al mismo tiempo no creo que el equipo de Canelo quiera esta pelea y harán todo para evitar la revancha. Y no los culpo”, declaró para “The Ring”.

