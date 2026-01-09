¡Una nueva era! AAA presenta su nuevo logo de la mano de WWE

El 17 de enero la empresa mexicana debutará en su nueva plataforma

AAA inicia el año de la mano de la alianza con WWE
AAA inicia el año de la mano de la alianza con WWE
AAA comienza una etapa de cambio; tras un 2025 en el que WWE compró la empresa, comenzó una alianza que ha gustado a la mayoría del público, dejando la vara alta de cara al año que recién comienza.

En medio de todo este movimiento, los rumores y especulaciones comenzaron a circular en redes sociales, pues algunos fanáticos habían comentado acerca de la posibilidad de que hubiera cambios importantes en la empresa de lucha libre mexicana; sin embargo, todo quedará en su mayoría de la misma manera.

AAA comienza su segundo año con WWE

¿Cuáles son los cambios en AAA para 2026?

Tal y como se adelantó en RÉCORD México, realmente no muchos, pues antes de iniciar con los shows, en redes sociales se ha podido ver el 'nuevo logo', el cual mantiene toda la base del anterior, solamente incorporando en un tamaño mucho menor la WWE en la parte superior, dejando en claro que la alianza seguirá a lo largo de este nuevo año.

El próximo 17 de enero, AAA tendrá su primer show del 2026, el cual, tal y como ha sucedido en el tiempo reciente, se llevará a cabo en CDMX, específicamente en el Gimnasio Juan de la Barrera, lugar en el que se dieron la gran mayoría de los shows de la alianza, sin tener en cuenta las salidas a otros estados como Puebla o Guadalajara, en donde se realizó Guerra de Titanes, el último show del 2025.

Nuevo logo

Otro de los detalles que más resaltan para esta nueva etapa es el cambio de televisora, pues el primer evento del año se transmitirá a través de Fox, tanto en su plataforma Fox One como en Tubi, aplicación completamente gratuita. Aún no se sabe si José Manuel Guillén y Roberto Figueroa seguirán a cargo de las transmisiones, si habrá narradores diferentes o si solo añadirán a algunos a la dupla antes mencionada.

Talento mexicano protagonista de la alianza

La alianza entre WWE y AAA ha permitido que el talento mexicano tenga una exposición sin precedentes, convirtiéndose en uno de los aspectos más valorados por la afición. Tras un 2025 exitoso en eventos conjuntos, la empresa inicia 2026 con luchadores que han sabido conectar tanto en México como en escenarios internacionales. Esta proyección refuerza el prestigio de AAA y consolida su nueva etapa.

Nueva era de la empresa mexicana

Entre los nombres que más impacto han generado destaca Mr. Iguana, quien se ganó al público tras Worlds Collide con apariciones en Raw, NXT y SmackDown. Psycho Clown también se mantiene como una de las figuras más queridas y con planes para seguir presente en la programación, mientras que Pagano y Laredo Kid complementan un grupo que representa fielmente el estilo de la empresa.

En el apartado luchístico, El Hijo del Doctor Wagner Jr. y El Hijo del Vikingo se perfilan como los grandes referentes de AAA. Ambos protagonizaron algunas de las mejores luchas del 2025, elevando el nivel competitivo de la empresa. En especial, Vikingo reforzó su estatus internacional tras su combate ante Chad Gable por el Megacampeonato de AAA.

