Canelo sabe que regresó a México en el mejor momento: "Orgulloso de regresar como el mejor"

Saúl ‘Canelo’ Álvarez peleará en México después de varios años de ausencia. El boxeador mexicano asegura que regresó en el mejor momento y está motivado para enfrentar a John Ryder este 6 de mayo.

“Me siento muy orgulloso de regresar como el mejor a brindarles esta pelea y un gran espectáculo a la gente. Me siento muy contento de poderles brindar algo así tan grande a mi gente en Jalisco”, comentó el púgil mexicano.

De la misma forma aseguró que su ausencia en México lo ayudó para conseguir grandes logros y poder ser el gran campeón que es hoy en día, pero que el pelear en México lo motiva pues estará frente a su gente.

“Todo lo que he logrado durante estos 12 años que he estado ausente de México, he logrado muchas cosas, pero desde ahorita se siente una vibra muy bonita, el apoyo de la gente que ha respondido muy bien y me siento muy contento por eso, me motiva muchísimo”.

Finalmente, el Campeón dedicó unas palabras sobre su próximo rival asegurando que será una pelea muy complicada.

“Hay sorpresas, pero me estoy preparando al cien por ciento, sé que va a ser una pelea complicada, más conociendo que es un peleador aguerrido y más cuando pelean conmigo se preparan extra”.

