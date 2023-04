Mauricio 'Bronco' Lara 'amenazó' a Leigh Wood con el nocaut en su próxima pelea

Tras haber ido a pelear a los lugares más hostiles de Gran Bretaña y haber salido triunfante, el 'Bronco Lara' aceptó regresar una vez más para realizar su primera defensa mundial, pues es algo que no le da miedo, el verdadero miedo está en su barrio, 'La Sanfe'.

Mauricio Lara expondrá por primera vez el cinturón pluma de la Asociación Mundial de Boxeo ante Leigh Wood, boxeador británico a quien destronó el pasado mes de febrero en Nottingham.

Esta revancha se va a efectuar en la Manchester Arena el próximo 27 de mayo, que si bien no es el 'barrio' de Wood, seguirá manteniendo la localía. Eso no le importa al 'Bronco' que se ve saliendo de ahí con otro nocaut.

"Imagino otra victoria por nocaut, me estoy preparando para eso", respondió Lara en plática con la promotora Matchroom Boxing. "Primero me tengo que enfocar en Wood y después quiero esa pelea con Josh. Es un tema personal y lo quiero destrozar"

Lara admite que se siente cómodo peleando en el Reino Unido, en donde ya despachó a sus dos mayores exponentes en las 126 libras, a Leigh y a Josh Warrington.

"Me siento contento", mencionó. "Han cambiado muchas cosas desde que soy campeón del mundo, pero el hambre que tengo para seguirlo siendo es igual de grande. Miedo en mi barrio, aquí en el Reino Unido me siento como en mi segunda casa. No me escondo de nadie. No lo hice cuando no era campeón y ahora como campeón menos", sentenció el pugilista.

