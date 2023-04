Julio César Chávez Jr. cuenta el 'infierno' que vivió en el anexo: "Ni al baño iba solo"

La batalla más dura de su vida no la libró en el cuadrilátero, sino luchando contra sus adicciones en condiciones deplorables dentro de un anexo. Esa es la historia de Julio César Chávez Jr, misma que ha compartido en una entrevista para dar detalles de cómo vivió un infierno sin tener a su familia o amigos para darle una palmada en el hombro.

En marzo del 2022, Julito fue ingresado a un anexo por problemas con el abuso de sustancias nocivas. Fue su padre, el histórico Julio César Chávez González, quien dio la noticia en su momento y pidió oraciones para que su primogénito pudiera superar el mismo problema que él padeció durante años.

Recién salido de esa brutal experiencia encerrado, Chávez Jr. aseguró que ni en el baño tenía privacidad y en algún momento pensó en ser “una peor persona” al salir del anexo a manera de venganza, pero tras mucho trabajo personal se convenció de que este momento debía marcar un parteaguas para bien en temas personales y profesionales.

“No fue grato estar en un lugar durante un año sin estar tranquilo. Estar durmiendo en el piso, peleando con todo el mundo, haciendo del baño juntos, pero de todo se tiene que aprender. En un momento dije: ‘¡Qué coraje!, cuando salga voy a ser peor’, pero no. Soy de las personas que intenta agarrar las cosas para algo bien, que me sirva para tener más hambre”, dijo el boxeador al medio ZMG Sports.

“Me di cuenta qué no estaba loco, que había gente mucho peor que yo, pero yo siendo un deportista me di cuenta que no estaba haciendo bien las cosas, que tenía que mejorar porque estaba perdiendo mis orígenes. Esto me tiene que dar hambre para echarle más ganas, me siento motivado , entrenando, haciendo bien las cosas”.

¿A QUÉ ERA ADICTO CHÁVEZ JR?

Contrario a las suposiciones de que estaba en temas de adicción a la cocaína o la marihuana, Chávez padre afirmó que su hijo tenía problemas con pastillas para perder peso. El legendario púgil igualmente reveló en charla con el periodista Gustavo Adolfo Infante que el Junior llegó a comer alimentos podridos en el anexo y que, una vez limpio, espera ofrecer una última función en la que ambos suban limpios al ring.

