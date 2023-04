Julio César Chávez Jr. dio sus primeras impresiones para el podcast Un Round Más conducido por Marco Antonio Barrera tras la rehabilitación de un año que lo alejó de su familia, amigos y el boxeo.

"Lo más difícil es también estar encerrado, pensaba ‘a lo mejor ya estoy muerto, y no me he dado cuenta’, te juro que llegué a pensar que estaba en el purgatorio, no manches es algo increíble, no te puedes imaginar, llega un momento en que te cuestionas si mereces esto, pero no, aquí sigo todavía", dijo el pugilista.

El hijo de la leyenda incluso se dio tiempo de bromear un poco.

"Estuve un año en el lugar donde estuvo mi papá, un año anexado, tuve un proceso, un tratamiento y pues me cayó como balde de agua helada porque nunca pensé estar en un lugar así, pero siempre he pensado que las cosas hay que tomarlas para algo bueno, al principio decía está bien gacho esta madre, cuando salga voy a matar a mi papá, a todos los que me metieron aquí", aseveró.

ESTÁ MOTIVADO POR RETOMAR SU CARRERA

"Siempre he creído que hay que ver las cosas por su bien, motívate, ve las cosas malas que hacías allá afuera, tu familia, carrera, dinero, todo lo que quería lo tenía y estaba batallando por nada, haciéndola de a pe...o por cosas que no debía y exponiéndome ante la gente", aseguró el Jr.

El año que pasó en el anexo le sirvió como punto de inflexión; tuvo ocasión de reflexionar y pensar en su futuro, su legado.

"Tomé las cosas para bien, salí motivado a entrenar para continuar con mi carrera, porque esa fue la motivación, te comparto que yo no tomaba ni me drogaba, usaba muchas pastillas para bajar de peso y se me convirtió en un problema, quería tomar más y más y me estaban haciendo daño", comentó Chávez.

