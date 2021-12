Chávez Jr. sobre video donde se le ve inhalando sustancias: ‘No es nada prohibido’

Julio César Chávez Jr. desmintió que haya usado una sustancia ilegal durante su pelea contra el peruano David Zegarra que marcó su regreso a los encordados.

El púgil mexicano fue captado oliendo una sustancia que fue proporcionada por uno de sus asistentes en su esquina, la cual, en sus propias palabras, se trata de Iliadin, un aerosol para abrir las fosas nasales ya que subió a pelear con un cuadro de gripe.

"Lo que usé fue Iliadin, es como Afrin. Te destapa los poros, pero no es ninguna sustancia, puede acercarlo bien y fijarse lo que es. Ya les he dicho yo que lo que yo pueda hacer lo puede hacer el otro", declaró Chávez Jr. en un video que compartió en redes sociales.

#Viral| Julio César Chávez Jr. fue captado en vídeo mientras se introducía algo en la nariz en plena pelea de #box. Ante dichas acusaciones, su entrenador señaló que el pugilista está abierto a realizarse pruebas de antidoping en cualquier momento. pic.twitter.com/ViQjxnLaBz — Panorama Sin Reservas 620 AM (@sinreservas620) December 23, 2021

El Hijo de la Leyenda declaró que siempre ha sido un boxeador limpio y criticó a las personas que publican videos de él con malas intenciones.

"He sido un peleador limpio, nunca he sido tramposo, quienes son los que sí lo hacen, ellos son lso que están diciendo. Yo siempre doy la cara y nunca me escondo", sentenció.

