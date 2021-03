Chiquita González sobre Canelo Álvarez: 'Él es el mandón del boxeo, no hay más'

Su estilo podrá gustarle o no a la afición. Sin embargo, Saúl “Canelo” Álvarez es el mejor boxeador profesional de la actualidad, aseguraron los campeones mundiales mexicanos Humberto González, Marco Antonio Barrera, Rafael Márquez e Israel Vázquez.

“Él es el mandón del boxeo, no hay más. Lo que pasa que a veces la gente no se convence por las peleas que da, pero sé que no hay rivales actualmente para que él se muestre como el guerrero que quieren ver, pero es un gran peleador”, aseguró “Chiquita” González, leyenda y máximo ídolo Minimosca del pugilismo mexicano, en entrevista con RÉCORD.

El mejor libra por libra del planeta fue criticado, una vez más en su trayectoria deportiva, al hacer la primera defensa de sus títulos Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), así como del cinturón The Ring Magazine ante el turco Avni Yildirim, a quien derrotó por nocaut técnico luego de que su esquina ya no lo dejó salir para el cuarto asalto.

“En este momento ‘Canelo’ Álvarez está muy superdotado para el peso (168 libras), para todos los campeones y alguno que otro retador. Creo que está sobrado para ganarle a cualquiera de ellos y ya lo demostró. A Yildirim lo hizo ver que solo fue a cobrar el cheque, pero bueno, solamente el turco sabe por qué mostró esa clase de actuación”, expuso Vázquez, tres veces campeón mundial Supergallo y quien protagonizó una de las rivalidades más recordadas del boxeo tricolor con Márquez.

El objetivo de Álvarez para este 2021 es hacer historia y convertirse en el primer mexicano campeón mundial unificado Supermediano, razón por la que tenía que pelear ante Yildirim, retador mandatorio del organismo verde y oro.

“Se va a ganar el respeto cuando le pongan un buen peleador que se rife, que dé todo arriba del ring. Canelo es bueno, no es como dice la gente, se prepara bien, a conciencia, tiene una condición física enorme, mentalmente, pero los peleadores que le tocan a lo mejor no son (buenos) o le tienen miedo arriba del ring”, consideró Márquez, monarca mundial en dos divisiones.

