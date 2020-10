CMB: 'Rey' Martínez consiguió su segunda defensa tras noquear a 'Taz' Calleros en dos rounds

Con todo menos con miedo. El campeón mundial Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Julio César Martínez hizo con éxito la segunda defensa de su corona y ya piensa en unificar su título y saltar a Supermosca.

Rey Martínez (17-1, 13 KO's) demostró su hambre de triunfo y dejó claro que la pandemia por el Covid-19 no le afectó arriba del ring. Apenas en el segundo round noqueó a Moisés "Taz" Calleros (33-10-1, 17 KO's), quien fue elegido como contendiente al título apenas la semana pasada tras el positivo de Coronavirus de Max Flores.

"Como siempre he dicho. A echarle más ganas, esto apenas va empezando, quiero unificar, quiero todos los títulos con quien sea y donde sea y con todo, menos con miedo.

Échale un vistazo al impresionante nocaut de @CsarReyMartnez1 desde ringside#MartinezCalleros pic.twitter.com/zMI0r4O2kC — Zanfer Box (@ZanferBox) October 24, 2020

"Iba a unificar con Maximino Flores (OIB), es lo que siempre he querido. Tener dos, tres cinturones y luego, luego subirme al peso Supermosca para pelear con los mejores (Juan Francisco) 'Gallo' (Estrada), (Román) 'Chocolatito', (González, (Srisaket Sor) 'Rungvisai'.

Estamos aquí en el box para pelear y a dejarlo arriba del ring, no me afecta porque siempre me preparo no al 100 sino al mil", declaró Martínez, de 25 años de edad, tras la pelea.

Apenas bajó del ring y Martínez ya está concentrado en su tercera pelea del año que disputará el 19 de diciembre.

