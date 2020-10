Gallo Estrada y Carlos Cuadras le ganaron la batalla a la báscula

El campeón mundial Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Juan Francisco 'Gallo' Estrada (40-3-0, 27 KO's) y el exmonarca del orbe Carlos 'Príncipe' Cuadras (39-3-1, 27 KO's) no tuvieron problemas para dar el peso en la báscula.

En la ceremonia de pesaje los púgiles mexicanos marcaron 114.5 libras, media libra por abajo del límite, para protagonizar la función de boxeo de este viernes que presentará Promociones Zanfer y Matchroom Boxing en los estudios de TV Azteca en la Ciudad de México y que será televisada a nivel internacional por la plataforma DAZN.

"Me siento bien, ya ganamos la primera batalla en la báscula, mañana será la guerra y ganaremos de nuevo", declaró Estrada después del pesaje.

Su primer combate, en 2017, fue muy cerrado y terminó definiéndose gracias a una potente derecha que conectó el "Gallo" en el décimo asalto que mandó a la lona al "Príncipe". Y para ponerle mayor dramatismo, al momento de revelar las tarjetas el famoso anunciador Michael Buffer dijo erróneamente el ganador, pues combinó el nombre y apodo de Carlos con el apellido del "Gallo", lo que causó mucha confusión.

"Estamos listos, di el peso con tiempo, vengo al 100 de todo y cobraremos venganza ante Estrada. Será otra guerra entre mexicanos" aseguró Cuadras.

El cinco veces campeón mundial en cuatro divisiones distintas, el nicaragüense Román 'Chocolatito' González (49-2, 41 KO's), quien expondrá su fajín Supermosca AMB, y su rival el mexicano Israel 'Jiga' González (25-3-0, 11 KO's), detuvieron la báscula en 114 libras, una arriba del límite.

"No me confío. Todo rival mexicano es peligroso por su valentía natural, confiamos en Dios que ganaremos y luego ir por (Gallo) Estrada y (Srisaket Sor) Rungvisai", aseguró "Chocolatito" González. Mientras que el campeón mundial Mosca CMB, Julio César Martínez (16-1-0, 12 KO's) tendrá que esperar para hacer la segunda defensa de su corona. Su retador Moisés "Taz" Calleros (33-9-1, 17 KO's), quien fue elegido como contendiente al título apenas la semana pasada tras el positivo de Covid-19 de Max Flores, no pudo marcar el límite de peso en la báscula.

De esta manera, pagará penalización del 25 por ciento de su sueldo y en caso de que "Taz" gane la pelea no tendrá derecho a llevarse el cinturón.