Leo Santa Cruz, por marca histórica de campeonatos ante Gervonta Davis

Leo Santa Cruz demostrará de qué está hecho cuando enfrente al triple monarca del orbe Gervonta Davis donde buscará hacer historia al convertirse en el primer mexicano cinco veces campeón mundial en el mismo número de divisiones.

El "Terremoto" Santa Cruz Cruz (37-1-1, 19 KO's) ha sido criticado por la falta de grandes peleas y rivales de renombre en su palmarés, a excepción de Carl Frampton y Abner Mares. Para demostrar que no le teme a nada, retó al invicto Davis (23-0, 22 KO's), campeón Ligero AMB, para disputar la pelea más importante de su vida.

"No ser el favorito definitivamente me motiva todavía más. La gente piensa que yo soy más pequeño, pero yo pedí esta pelea por algo y estoy listo para demostrarle a todos que están equivocados (sobre mí). La gente pensaba que no quería pelear contra boxeadores de renombres u oponentes que sean un reto para mí, ¿pero quién mejor para pelear que alguien poderoso y habilidoso que Gervonta Davis?

"Les demostraré a todos que no le tengo miedo a nadie. Gervonta no cuenta con mi experiencia, pero debo tener cuidado en los rounds iniciales. Yo sigo siendo un guerrero al que le gusta intercambiar golpes, pero se trata de hacer todo lo posible para ganar", declaró Leo, quien es el actual campeón mundial Pluma AMB y presume en su palmarés los títulos Supergallo CMB, Gallo FIB y Superpluma AMB, después de su entrenamiento virtual.

Santa Cruz y Davis se enfrentarán el 31 de octubre en el Alamodome en San Antonio, Texas, presentado por Premier Boxing Champions (PBC), que será la primera función de boxeo que se celebre público en Estados Unidos, con 11 mil asistentes, durante la pandemia por el Covid-19.

"Estoy cumpliendo lo que yo soñaba cuando era niño. Ahora que estoy aquí, no lo puedo creer y estoy ansioso por pelear. He aprendido que uno siempre debe tener hambre de gloria en el gimnasio, aún si eres campeón.

"Siempre me entreno como si fuese a pelear por mi primer título mundial. Esta es la mejor oportunidad de mi vida y lo arriesgaré todo (para ganar)", aseguró Leo.

De salir con los brazos en alto, Santa Cruz se convertirá en el primer mexicano cinco veces campeón absoluto en el mismo número de divisiones. Jorge "Travieso" Arce es pentacampeón, sin embargo un título fue interino.