Chocolatito González aseguró que no se considera un 'mata mexicanos'

En su trayectoria dentro del boxeo, el campeón mundial Supermosca AMB Román 'Chocolatito' González ha derrotado a 19 púgiles tricolores, sin embargo aseguró que no se ve como el 'mata mexicanos' arriba del ring, mote que comparte con el filipino Manny Pacquiao, quien presume 12 victorias sobre peleadores aztecas.

"La verdad que no me considero así. A todos los respeto y los quiero mucho porque son mis amigos. Simplemente en mi peso, 105 y 108 libras, hay más rivales en México y en Japón también. Peleé muchas veces en México, cuando estaba más joven.

"Hice casi toda mi carrera en México y para mí es un orgullo pelear con los mejores, que son los mexicanos, fuertes, aguerridos; lo importante es cómo es uno en la vida, cómo en cada pelea mira uno a su rival y yo nunca he visto a mi rival como mi enemigo. Más bien son amigos míos y los respeto mucho", enfatizó González (49-2, 41 KO's)) durante la conferencia virtual "Martes de Café" del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Entre sus victorias ante mexicanos destacan ante los campeones mundiales Juan Francisco 'Gallo' Estrada, Carlos 'El Príncipe' Cuadras y Edgar Sosa.

El viernes defenderá su corona ante el tricolor Israel 'Jiga' González (25-3-0, 11 KO's) durante la función a puerta cerrada de Promociones Zanfer y Matchroom Boxing en las instalaciones de TV Azteca.

"Siempre respeto a los rivales. No hay ningún rival pequeño, todos son buenos. Él viene en buenas condiciones, quiere ganarle mi título, pienso que va a ser una buena pelea. Siempre lo he dicho, no hay ningún rival pequeño, todos son buenos y la verdad que estoy enfocado nada más en el día de la pelea y lo que venga después de eso, pues bienvenido", declaró "Chocolatito", cinco veces campeón mundial, en cuatro divisiones distintas.

"Sabemos que estamos pasando por una situación muy difícil por el Covid-19 pero aquí seguimos adelante cuidándonos lo más que se pueda, pidiéndole a Dios que salgamos de todo esto. Estar nuevamente en México para mí es un orgullo y esperando en Dios que así como Dios me ha ayudado, que ayude a todos los muchachos que van a estar esa noche y que todos lleguemos en excelente condición para que presentemos un excelente trabajo", enfatizó.