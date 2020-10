"Gallo" Estrada, confiado en qué saldrá a noquear a Carlos Cuadras

Para que no quede dudas, el campeón mundial Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Juan Francisco Estrada saldrá a noquear a Carlos Cuadras en la pelea de revancha.

"Estoy listo para la pelea. La vez pasada estuvo dura para ambos peleadores y espero que Carlos Cuadras sí esté bien entrenado porque ahora sí vamos mucho mejor preparados que la primera pelea.

"Me siento mucho más fuerte y creo que va a marcar la diferencia el gran entrenamiento que hicimos para noquear a Cuadras y no dejar duda", declaró "Gallo" Estrada (40-3, 27 KO's) en conferencia virtual del CMB.

Su primer combate, en 2017, fue muy cerrado y terminó definiéndose gracias a una potente derecha que conectó el "Gallo" en el décimo asalto que mandó a la lona al "Príncipe". Y para ponerle mayor dramatismo, al momento de revelar las tarjetas el famoso anunciador Michael Buffer dijo erróneamente el ganador pues combinó el nombre y apodo de Carlos con el apellido del "Gallo", que causó mucha confusión.

"Desgraciadamente la vez pasada tuve algunas lesiones, no pude entrenar bien, aún así ganamos la pelea y la verdad me siento listo para ganar contundentemente. Tengo una preparación excelente", enfatizó el monarca mundial de 30 años de edad.

"Siempre en las revanchas me va mucho mejor y ya lo he demostrado contra (Juan Carlos) "Zurdito" Sánchez, Wisaksil (Wangek). No se ha dado la revancha contra Roman González, que la esperamos pronto primero Dios. Esta será una revancha también y ya sabemos las debilidades de Cuadras y vamos a atacar por ahí", enfatizó.

Su última pelea fue en agosto de 2019 ante el estadounidense Dewayne Beamon a quien derrotó por nocaut técnico en el noveno asalto. En enero pasado no pudo disputar la pelea de unificación contra el campeón de la AMB, el inglés Kal Yafai, por una lesión en el puño, dolencia por la que fue operado en 2016.

Libre de lesiones, confía en derrotar a Cuadras (39-3-1, 27 KO's) y que pronto se le dé la revancha con "Chocolatito" González, con quien cayó por decisión unánime en 2012.

"Gracias a Dios no he tenido molestias en los puños. Obviamente si tuviera alguna lesión cancelaría la pelea porque Carlos Cuadras es un gran peleador y no expondría mi campeonato, no daría ventaja en ese lado.

"Gracias a Dios ahorita estamos al 100 por ciento, ojalá que, primero Dios, ganando esta pelea no vengan lesiones para seguir peleando más seguido", explicó Estrada.

El ganador de la pelea deberá hacer su defensa mandatoria ante el exmonarca Wisaksil Wangek (Srisaket Sor Rungvisai).

