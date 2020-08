CMB: Tailandia será sede de la 59 convención anual del organismo

El mundo virtual le entregó la estafeta a Tailandia para realizar la edición 59 de la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que se celebrará del 14 al 20 de marzo de 2021 en Bangkok.

Después de presentar un video con la cultura de la sede, su arquitectura, costumbres, tradiciones y en el que aparece su ídolo Srisaket sor Rungvisai, dos veces campeón Supermosca del CMB, Mauricio Sulaimán, presidente del organismo verde y oro, entregó de manera virtual la bandera del WBC al General Kovid Bhakdibhumi.

"Querido Mauricio y amigos. Es un honor para mí ser el anfitrión de la próxima convención en Bangkok", expuso Bhakdibhumi.

Tailandia aprovechará la ocasión para celebrar su primera convención de Muay Thai. Por primera vez, el CMB celebró su Convención Anual de manera virtual, del 12 al 15 de agosto, ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, pandemia que desató la crisis sanitaria más importante de la historia.

Originalmente estaba planeada para realizarse del 17 al 22 de agosto en San Petersburgo, Rusia.

"Sin duda alguna hubieron momentos emotivos que asemejaron lo que vivimos en otras Convenciones. Fue muy emotiva la canción We Are The World con todos los campeones cantando, con la voz de Franchón (Crews-Dezurn) y las campeonas de Carlos Zarate, fue precioso. Fue muy emotivo el momento en el que Bridger Walker plática con Mike Tyson o está en pantalla con (Marvin) Hagler y José Carlos Ramírez. Fue un momento muy especial que siempre voy a recordar.

"Y obviamente pues la reelección, la confianza que se tiene para que siga adelante del Consejo cuatro años más me llevó espiritualmente a estar muy cerca de mi papá en este momento", comentó Sulaimán Saldívar en entrevista con RÉCORD.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CMB CONTINUARÁ LUCHANDO POR LA IGUALDAD DE GÉNERO ARRIBA DEL CUADRILÁTERO