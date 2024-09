¿Con qué eventos de Las Vegas competirá la pelea entre Canelo y Berlanga?

Este sábado 14 de septiembre, Saúl 'Canelo' Álvarez no solo enfrentará a Edgar Berlanga en el ring, sino que también competirá con una impresionante lista de eventos que convertirán a Las Vegas en el epicentro del entretenimiento.

Con motivo de la celebración del Día de la Independencia de México, la Ciudad del Pecado se prepara para una de las noches más espectaculares del año, pues además del esperado combate de Canelo en el T-Mobile Arena, que promete ser un enfrentamiento épico entre México y Puerto Rico, una serie de espectáculos de primer nivel tendrán lugar en diversos escenarios de la ciudad.

Desde peleas de la UFC en el The Sphere (el recinto de moda), hasta conciertos de grandes estrellas de la música mexicana como lo son Luis Miguel, Carin León, Los Bukis, Alejandro Fernández y Emmanuel.

Sin duda, la atracción principal de esa noche en Las Vegas será la pelea del campeón indiscutido de las 168 libras, Saúl Álvarez; y aunque los precios no son nada económicos, aún se pueden conseguir entradas en diferentes secciones de la T-Mobile Arena con un rango que va desde los 350 dólares para los asientos más alejados hasta los 14 mil para los codiciados lugares de ring side.

La competencia directa de Canelo esa noche se llama "Riyadh Riyadh Season Noche UFC", un evento de la empresa más importante de artes marciales mixtas en el recinto de moda The Sphere.

Este evento de MMA ofrecerá una cartelera de peleas de alto nivel, con la adición de tecnología de asientos hápticos y una pantalla de 160 mil pies cuadrados que promete una experiencia inmersiva única para los fanáticos del deporte. Pese a ser histórico, este evento tuvo una caída muy grande en su venta de boletos, que al día de hoy se han establecido en un rango que oscila entre 750 y 7 mil dólares.

Pero la competencia por la atención de los asistentes no termina ahí. Las opciones musicales son diversas y atractivas, con grandes estrellas mexicanas liderando los espectáculos de la noche. Luis Miguel, “El Sol de México”, deslumbrará a su audiencia en The Colosseum at Caesars Palace con sus icónicas baladas románticas (289 a mil 750 dólares).

Carin León, con su poderoso repertorio de música regional mexicana, actuará en el Michelob Ultra Arena (300 a mil 500 dls). Los Bukis, la legendaria banda grupera, se presentarán en el Dolby Live (300 a 975 dls), mientras que Alejandro Fernández llevará su mezcla de mariachi y pop al MGM Grand Garden Arena (28 a 800 dls). Emmanuel, uno de los exponentes más queridos del pop en español, ofrecerá un concierto íntimo en el Teatro Veneciano de The Venetian Resort (82 a 600 dls).

