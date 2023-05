Conor McGregor: "Pelearía con el Canelo sin ningún p... problema"

El Conor McGregor, famoso luchador irlandés de la UFC, ha expresado su interés en enfrentarse al reconocido boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez en un combate de boxeo, argumentando que el campeón absoluto de peso supermediano está en una tendencia descendente.

McGregor, quien ha sido campeón en múltiples ocasiones dentro del octágono de la UFC, comparó su estilo con el de John Ryder y Billy Joe Saunders, dos boxeadores a los que Canelo ya ha derrotado en el pasado. Sin embargo, el irlandés aseguró que a diferencia de ellos, él vencería al mexicano sin complicaciones.

“Soy zurdo, John Ryder era zurdo, Billy Joe era zurdo. He visto métodos, he visto lo que hago, y sé que está a la baja. Pelearía con Canelo sin ningún p... problema”, dijo McGregor en un video que "Seconds Out" publicó en su cuenta de twitter.

Aunque una pelea entre el boxeador mexicano y el peleador de artes marciales mixtas parece complicada en este momento, ya que Canelo está enfocado en buscar una revancha contra Dmitry Bivol.

Es importante destacar que tanto Canelo como McGregor tienen edades similares, con 32 años el mexicano y 34 años el irlandés. Además, tampoco sería algo imposible, pues ya se han enfrentado estas dos disciplinas anteriormente cuando Conor McGregor boxeó con Floyd Mayweather en 2017.