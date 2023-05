Canelo Álvarez: 'Obviamente mi objetivo es la revancha con Bivol"

Canelo Álvarez insiste con Dmitry Bivol, pero no le cierra la puesta a los demás. Luego de dos semanas de descanso, tras haber vencido a John Ryder en lo que fue su regreso a Jalisco, el campeón indiscutido de los supermedianos aseguró buscará esa revancha contra el ruso mientras él no pida más de lo que se merece.

El ídolo tapatío aprovechó estos días para recuperarse y alejarse completamente del box, sin embargo, asegura que para la próxima semana ya tendremos noticias más concretas sobre su próxima pelea en septiembre.

"Ahorita tomamos dos semanas de descanso, no hemos hablado de boxeo. La siguiente semana ya tendremos algo en concreto, un camino a donde se dirige", señaló el monarca absoluto de las 168 libras.

Saúl Álvarez aseguró que su intención es la revancha con Bivol, sin embargo, tiene presente que las negociaciones con él serán complicadas y si no se llega a un acuerdo, está dispuesto a aceptar cualquier reto que sea atractivo para la gente.



"Obviamente mi objetivo es la revancha con Bivol, pero veremos cómo se comporta también, porque hay veces que uno está volteando nada más ahí y empiezan a querer más de los que merecen, entonces se empiezan a complicar las negociaciones", aseguró el campeón de cuatro divisiones. "Pero al final de cuentas hay muchas peleas interesantes que no estoy cerrado a ninguna, me encantaría hacer la más interesante para la afición y obviamente para mi carrera también", finalizó.

