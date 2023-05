David Benavidez quiere pelear con el Canelo Álvarez y le mandó un mensaje directo al pugilista tapatío en donde le lanza el reto para tener la función.

El americano utilizó las redes sociales para hacer pública su invitación a Canelo, instándolo a "darle a la gente lo que quiere", haciendo referencia a una pelea entre ambos púgiles que seguramente sería apasionante y muy esperada por los fanáticos del boxeo en todo el mundo.

La petición de Benavidez no es casual, ya que tras su victoria sobre Caleb Plant, el joven boxeador no ha dejado de manifestar su deseo de enfrentarse a Canelo Álvarez, quien es considerado uno de los mejores libra por libra en la actualidad.

"Tengo el título interino del CMB. Tenemos rankings por una razón y he ganado mi lugar repetidamente... No es mi culpa que estos pend*** no quieran pelearme", expresó Benavidez en una reciente entrevista con Fight Hype TV, dejando claro su frustración ante la falta de disposición de otros boxeadores de alto nivel para enfrentarlo.

La posibilidad de un enfrentamiento entre Canelo Álvarez y David Benavidez crece cada día más, pues tras vencer a John Ryder el tapatío expresó que Benavidez si está en su radar, siempre y cuando Bivol no acepté la revancha.

