Canelo Álvarez a sus detractores: 'Ahí está, para los que dicen que no me quieren'

Luego de haber defendido exitosamente el título indiscutido supermedio ante más de 50 mil aficionados, Saúl 'Canelo' Álvarez aprovechó la conferencia de prensa post pelea para mandarle un mensaje a sus detractores.

"Ahí está, ahora sí, para los que dicen que no me quieren", señaló el tapatío luego de haber vivido una semana inolvidable en la que su gente lo respaldó completamente y demostraron que eso de que "'Canelo no es querido en Jalisco', son puras calumnias", dijo el pugilista.

"Fue algo que se me enchinó la piel (cientos de personas se dieron cita en el pesaje), muy agradecido con todos por el apoyo y por el recibimiento que me dieron en mi propia casa", recordó el campeón en cuatro divisiones.

Canelo Alvarez and John Ryder showing respect backstage after their fight… [ @MatchroomBoxing]pic.twitter.com/aKhBeeg1kN — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 7, 2023

"Fue una noche muy especial para mí, el estar aquí, el brindar este tipo de peleas para la gente, el regresar a un estadio como estos en un evento de esta magnitud, sin duda la fue", finalizó monarca de las 168 libras.

El Canelo venció este sábado en Jalisco al inglés John Ryder por decisión unánime.

