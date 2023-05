'Canelo' Álvarez tras vencer a John Ryder: "En mi mente sólo está Dmitry Bivol"

Saúl 'Canelo' Álvarez, tras derrotar por decisión unánime a John Ryde, dejó en claro que su firme objetivo es la revancha con el ruso Dmitry Bivol.

“Ya veríamos (si hay otra opción),obviamente en mi mente, en mi equipo, lo único que tenemos en mente es hacer esa revancha con Bivol, pero si no, están también las otras peleas importantes que hay por ahí”, señaló en entrevista con ESPN.

El peleador mexicano dijo que para evitar que se ponga algún pretexto a una posible victoria suya, quiere que la pelea ante Bivol sea en las 175 libras.

“Sí, en los mismos términos porque si le gano en 168 van a decir que porque bajó de peso, si subo de peso no van a decir nada, van a estar contentos a lo mejor, y al final de cuentas por eso quiero que sea en 175 libras, porque si no van a poner el pretexto, 'me ganó en su peso', quiero que sea en los mismos términos, eso vamos a buscar, pero si no se llega a hacer esa pelea, no estoy cerrado, también hay oras peleas importantes”, agregó.

El 7 de mayo de 2022, 'Canelo' Álvarez sufrió la segunda derrota en su carrera deportiva tras caer por decisión unánime con tarjetas por triple 115-113 ante el ruso Dmitry Bivol (20-0, 11 KO’s), quien hizo la séptima defensa exitosa del supercampeonato de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El Campeón mundial en cuatro divisiones tuvo su primer descalabro en nueve años, pues su única derrota había sido ante el estadounidense Floyd Mayweather por decisión mayoritaria el 14 de septiembre de 2013.