Canelo Álvarez sobre su derrota contra Bivol: ‘Mi cuerpo no me respondió’

Saúl Álvarez enfrentará en septiembre por tercera vez a Gennady Golovkin, y en la previa a la pelea, donde ambos han calentado el combate a más no poder, Canelo ha confesado que su cuerpo no respondió en la batalla ante Dmitry Bivol, que perdió por decisión unánime.

Y es que Canelo Álvarez señaló que ha visto dos veces la pelea para poder analizar qué pasó, por qué perdió y qué puede hacer para que no se repita lo mismo ante GGG en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

“He visto la pelea dos o tres veces, veo que me cansé, quise intentar hacer algo, pero mi cuerpo no me respondió. A nadie le gusta perder”, dijo el pugilista mexicano en conferencia de prensa para promocionar la pelea de septiembre.

A pesar de estar enfocado para vencer a Golovkin, Canelo Álvarez, de 31 años, aceptó que la revancha contra el ruso se hará, pues tiene esa espinita de vencer a Bivol.

“No sé cuándo, pero quiero esa pelea porque pienso en Bivol. Fue una pelea muy competitiva en el primer round para mí, pero después me cansé y creo que solo gané un round después de eso. Y como dije, perdí, pero tendré mi oportunidad de revancha”, finalizó el nacido en Guadalajara, Jalisco.

