César Martínez doblegó a Ronal Batista en la pelea previa a Canelo vs Ryder

Cesar 'Rey' Martínez le dejó "calientito" el público a Saúl "Canelo" Álvarez. El pugilista mexicano hizo uso de todo su repertorio de movimientos y combinaciones para llevarse la victoria ante un aguerrido Ronal Batista y, así, retener la faja mosca del Consejo Mundial de Boxeo.

El boxeador capitalino cumplió con creces su labor de co-estelar en el magno evento que tiene como platillo fuerte la pelea entre Canelo vs John Ryder. El "Rey" se llevó la victoria luego de una metralla de golpes en el onceavo round que el panameño ya no pudo esquivar.

Ronal Batista salió al ring para demostrar que él no solo venía de paseo, y apenas en el primer asalto fue en búsqueda del mexicano. Julio César sabía no podía comenzar a ceder terreno tan rápido y comenzó a atacar con combinaciones a los costados que culminaban con una izquierda en el rostro del "Gallito", quien en par de ocasiones tambaleó, pero no cayó.

Como si fueran perros de pelea, la campana para finalizar el segundo asalto ya había sonado y ambos pugilistas no terminaban de intercambiar golpes. Esa 'calentada' la arrastraron hasta el cuarto asalto, en donde ahora Rolad sería quien tirara el último golpe pese a que el tiempo ya había terminado. El réferi decidió llamarles la atención a ambos antes de mandarlos a sus esquinas.

Pese al agotamiento físico que ya externaban los dos boxeadores en la sexta tanda, el "Rey" seguía invitando a Batista al intercambio de golpes y este no se echaba para atrás, llevando todo el tiempo al Julio César a retroceder.

La pelea estaba por terminar y Julio Cesar Martínez no encontraba la manera de derribar al "Gallito", por lo que se abalanzó contra él y con una derecha que conectó en el aire lo destanteó, luego repitió jab, y ya teniéndolo contra las cuerdas, el campeón mosca soltó una lluvia de golpes que Batista no pudo esquivar. El réferi, al ver tremendo castigo, decidió parar la pelea y darle la victoria por nocaut técnico al orgullo de Tepito.

