Alerta: nueva estafa en Instagram que roba dinero con mensajes falsos

Una nueva modalidad de fraude digital se ha detectado en Instagram y se está propagando entre usuarios de México y otros países de América Latina. El esquema no hackea cuentas, sino que busca manipular emocionalmente a las personas para que depositen dinero en sitios y plataformas que no existen. El engaño inicia con un mensaje directo (DM) de una cuenta recién creada, sin seguidores ni publicaciones, que aparenta haber enviado información bancaria de forma “accidental”. El texto incluye un usuario, contraseña y un enlace que muestra un saldo millonario falso para tentar a la víctima.

La nueva estafa inicia con mensajes directos enviados por cuentas falsas o recién creadas. / iStock

¿Qué ocurre si entras al enlace?

Al acceder al enlace proporcionado en el mensaje, la víctima es redirigida a un sitio que simula ser una plataforma financiera legítima con un balance ficticio. Para “retirar” ese dinero, el sitio exige un pago previo bajo conceptos como verificación o comisiones.

Los delincuentes envían enlaces que simulan ser plataformas financieras con saldos millonarios. / iStock

Una vez que la persona realiza el depósito, la plataforma desaparece y la cuenta que envió el mensaje bloquea a la víctima, quedando esta sin posibilidad de recuperar los fondos. Todo este proceso puede ocurrir en menos de diez minutos.

Expertos recomiendan no abrir enlaces desconocidos en Instagram. / iStock

Señales de alerta y recomendaciones para evitar la estafa

Expertos en ciberseguridad recomiendan las siguientes acciones para evitar caer en estas trampas digitales:

No abrir enlaces desconocidos en mensajes directos, especialmente si provienen de cuentas nuevas o sin actividad legítima.

Verificar la identidad de la cuenta que envía el mensaje; perfiles con pocos seguidores o sin contenido suelen ser falsos.

Activar la autenticación de dos factores para reforzar la seguridad de tu cuenta.

Si llegaste a hacer un depósito, contacta de inmediato a tu banco y denuncia el caso ante la Policía Cibernética .

Reportar la cuenta fraudulenta a Instagram para ayudar a frenar la propagación del fraude.