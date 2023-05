Julio César Chávez cancela pelea con Terrible Morales: 'Mi cuerpo está cansado por tanto estrés'

Julio César Chávez decidió cancelar su pelea de exhibición con Erik ‘Terrible’ Morales. De acuerdo con el histórico boxeador, aún no se recupera de una lesión, y la recaída de su hijo han hecho que decida no llevar a cabo la pelea.

En entrevista para David Faitelson, Chávez, explicó que la pelea tenía el propósito de ver el regreso de Julio César Chávez Jr. al boxeo, pero tras su recaída, el estrés ha afectado el entrenamiento del exboxeador.

“La exhibición era para ver el regreso de mi hijo Julio limpio al ring, quería llevarme ese recuerdo lindo de verlos peleando limpios, con eso sí retirarme para siempre, con la satisfacción.

“Pero desafortunadamente por mi problema de cartílago, los temas de Julio Junior, Omar tampoco se pone las pilas, prefiero bajarme del barco. Mi cuerpo está cansado por tanto estrés, es difícil, está muy cabrón ya todo esto”, reveló Chávez.

Estos problemas llevaron al exboxeador a cancelar la pelea pues cree que si llega a pelear no daría el espectáculo que esperaban.

“Definitivamente no voy a poder hacer la exhibición, no he podido recuperarme de mi lesión en el cartílago izquierdo muy pegado al corazón, traté de descansar un poco para ver si se regeneraba, pero no ha sido así, no me siento bien, la verdad. Tampoco pretendo ir a hacer el ridículo”, sentenció el histórico pugilista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SAÚL 'CANELO' ÁLVAREZ YA TIENE RETADOR, JERMELL CHARLO LE PROPONE PELEA ENTRE 'INDISCUTIDOS'