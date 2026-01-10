¡No los tires! Convierte muñequitos de la Rosca de Reyes en ayuda para niños con cáncer

La temporada de Rosca de Reyes dejó miles de muñequitos en todo el país, y mientras muchos acaban en la basura, padres de niños con leucemia en Oaxaca lanzaron una convocatoria para darles un mejor destino: convertirlos en ayuda para menores con cáncer.

A través de las redes sociales del colectivo “Con Causa”, se pidió a la ciudadanía donar tanto los muñequitos de la rosca como las tapitas que suelen recolectarse con fines solidarios.

Si te salió el muñeco de la Rosca, le puedas dar un segundo uso / FREEPIK

“En la celebración de la Rosca de Reyes, en todo el país, los muñequitos representan casi 17 toneladas de plástico que van directo a la basura. Evita esto, mejor ponlos junto a tus tapitas para que se transformen en ayuda para niños con cáncer”, escribieron.

¿Cómo puedes ayudar?

Para quienes estén en Oaxaca, basta con contactar a la cuenta de @ConCausa en X para coordinar la entrega de muñequitos y tapitas. Pero si vives en la CDMX o en otra parte del país, también hay opciones para sumarte a la causa.

La organización 'Con Causa' pide a la gente donar sus Niños Dios / Especial

📍 Lugares para donar en CDMX

Banco de Tapitas A.C.

Esta organización recolecta tapitas y muñequitos de rosca para costear tratamientos.

Dirección: Playa Pichilingue 31, Militar Marte, Iztacalco, CDMX .

Ecolana

Plataforma digital para facilitar el reciclaje.

Entra a ecolana.com.mx , selecciona plástico No. 5 y encuentra el centro de acopio más cercano.

Fundación Alianza Anticáncer Infantil

También reciben plásticos reciclables para apoyar a niños en tratamiento.

Entra a: acancer.org/centros-de-acopio y localiza el punto más cercano en tu estado.

El plástico sirve para ayudar a los pequeños con cáncer / Especial

Un gesto pequeño, un impacto enorme

Los muñequitos que usualmente terminan olvidados en un cajón o directo a la basura pueden ahora tener un nuevo propósito: salvar vidas. Si este Día de Reyes te tocó el “niñito Dios”, dónalo y transforma ese símbolo en esperanza.

Los muñequitos de las roscas pueden salvar vidas / Redes Sociales