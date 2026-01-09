Detienen a Yesenia ‘N’, exsecretaria de Carlos Manzo; sospechan de su participación en el asesinato

La noche del jueves 8 de enero fue detenida Yesenia “N”, quien fuera secretaria particular de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan asesinado en noviembre pasado, y también de Grecia Quiroz, actual edil y viuda del político michoacano.

Su captura ocurrió en un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en las instalaciones de la Casa de la Cultura, y está directamente relacionada con el asesinato de Manzo, perpetrado el 1 de noviembre en la Plaza de los Mártires.

Yesenia era colaboradora muy cercana a Carlos Manzo / FB: @yesenia.mendezrodriguez.1

De acuerdo con el informe de detención, Yesenia fue capturada a las 16:05 horas y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), bajo la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo.

La sombra de la traición

Yesenia 'N' era una de las personas más cercanas a Carlos Manzo. Se desempeñaba como encargada del despacho de presidencia y tenía acceso a información sensible, tanto de él como de la actual alcaldesa, Grecia Quiroz.

La exsecretaria también trabajaba con la esposa de Manzo / FB: @yesenia.mendezrodriguez.1

Según datos obtenidos por MILENIO, Yesenia mantenía vínculos con personajes del equipo político rival al del exalcalde. Incluso se investiga si documentó minuto a minuto las reuniones privadas y los desplazamientos oficiales de Manzo.

El mismo día de su detención, apareció en una imagen publicada por la presidenta municipal Grecia Quiroz durante una reunión con la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora. En esa imagen, Yesenia aparece sentada en la misma sala, acompañando a la edil.

Se cree que Yesenia tenía relación con el grupo político rival del alcalde asesinado / FB: @yesenia.mendezrodriguez.1

Y no solo eso: el 22 de diciembre, aún publicaba mensajes de lealtad hacia Carlos Manzo, como este: "La lealtad no depende de las circunstancias porque es la permanencia de los principios. Carlos Manzo el mejor presidente de Uruapan y que sigan ladrando los perros señal que vamos avanzando”.

¿Quién es Yesenia “N”?

La ahora detenida formaba parte del círculo más cercano del exalcalde. Ella misma se describía como una “mujer trabajadora, valiente y con carácter”. Entre 2022 y 2024 fue coordinadora en el área de Consejería del Gobierno Municipal, y de 2017 a 2022 trabajó en la Contraloría Municipal.

La mujer presumía en redes la cercanía con Carlos Manzo / FB: @yesenia.mendezrodriguez.1

Hoy enfrenta serias sospechas por presunta colaboración en el crimen que sacudió a Uruapan, y aunque las investigaciones siguen, su cercanía con los hechos la ha puesto en el centro de una trama que aún deja muchas preguntas sin respuesta.

Carlos Manzo fue asesinado el pasado 1 de noviembre en Uruapan / FB: @CarlosAlbManzo/