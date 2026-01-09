Bruno Mars regresa como solista tras 10 años y anuncia gira este 2026

El artista regresa al formato solista con un nuevo tema que da inicio a una era musical cargada de ritmo retro y anuncia su próximo álbum y gira mundial

Bruno Mars regresa tras 10 años como solista y anuncia gira este 2026
Bruno Mars lanza “I Just Might”, su primer sencillo en solitario en 10 años. | YouTube: Bruno Mars
Laura Reyes Medrano
9 de Enero de 2026

El cantante y compositor Bruno Mars lanzó este 9 de enero de 2026 su nuevo sencillo “I Just Might”, marcando su primer lanzamiento como solista en una década y dando inicio a lo que él mismo ha llamado la era “The Romantic”. El anunció fue hecho por el propio artista en redes sociales y el tema ya está disponible en todas las plataformas digitales. 

Bruno Mars estrenó su nuevo sencillo. / YT: Bruno Mars
Bruno Mars estrenó su nuevo sencillo. / YT: Bruno Mars

¿Qué significa “I Just Might” para la carrera de Bruno Mars?

“I Just Might” representa un regreso al formato solista de uno de los artistas más destacados del pop contemporáneo, tras una década concentrado en colaboraciones y proyectos colectivos. Su último álbum individual fue 24K Magic, lanzado en 2016.

El sencillo sirve como carta de presentación del cuarto álbum de estudio de Bruno Mars, titulado The Romantic, que está programado para salir el 27 de febrero de 2026. Esta canción tiene una inspiración retro con influencias de funk y disco de los años setenta, evocando una atmósfera bailable y nostálgica. 

“I Just Might” da inicio a The Romantic, el nuevo álbum de Bruno Mars programado para febrero de 2026. / YT: Bruno Mars
“I Just Might” da inicio a The Romantic, el nuevo álbum de Bruno Mars programado para febrero de 2026. / YT: Bruno Mars

En el video musical oficial, Mars aparece interpretando la canción junto a múltiples versiones de sí mismo, combinando coreografía, instrumentos clásicos y una estética vibrante que acompaña el sonido del tema.

En el video oficial de “I Just Might”, Bruno Mars encarna múltiples versiones de sí mismo sobre un escenario festivo. / YT: Bruno Mars
En el video oficial de “I Just Might”, Bruno Mars encarna múltiples versiones de sí mismo sobre un escenario festivo. / YT: Bruno Mars

¿Qué más viene en 2026 para Bruno Mars?

Además del lanzamiento del álbum The Romantic, Bruno Mars anunció una gira internacional, The Romantic Tour 2026, que recorrerá estadios de Norteamérica, Europa y el Reino Unido a partir del 10 de abril en Las Vegas y hasta el 14 de octubre en Vancouver, con invitados especiales como Anderson .Paak, Victoria Monét y RAYE.

Bruno Mars prepara The Romantic Tour 2026, su gira mundial que comenzará en Las Vegas. / @brunomars
Bruno Mars prepara The Romantic Tour 2026, su gira mundial que comenzará en Las Vegas. / @brunomars

Aunque en años recientes Mars se mantuvo activo con colaboraciones exitosas —como “Die With a Smile” con Lady Gaga y “APT.” con Rosé de BLACKPINK—, este regreso al formato solista marca una nueva etapa creativa en su carrera.

TE PUEDE INTERESAR

Golden Globes 2026: fecha, horarios y dónde ver la premiación en vivo

Contra | 09/01/2026

Golden Globes 2026: fecha, horarios y dónde ver la premiación en vivo
Sheinbaum responde a Trump y propone “estrechar comunicación” tras amenaza de ataques a cárteles

Contra | 09/01/2026

Sheinbaum responde a Trump y propone “estrechar comunicación” tras amenaza de ataques a cárteles
Las imágenes muestran a Renee Nicole solo manejar su camioneta sin representar una amenaza a la autoridad.

Contra | 09/01/2026

Video muestra a agente del ICE disparando a mujer en Minnesota
Te recomendamos
Golden Globes 2026: fecha, horarios y dónde ver la premiación en vivo
Música

LO ÚLTIMO