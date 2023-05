Julio César Chávez asegura que siempre será mejor que Canelo: 'No va a haber otro como yo'

Julio César Chávez habló en entrevista con Hugo Sánchez con respecto al gran nivel de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, y a pesar de que elogió al tapatío, también aseguró que nunca habrá un boxeador que alcance el nivel que él tuvo.

Durante la entrevista, el exboxeador elogio al Canelo asegurando que ha trabajado mucho para convertirse en el mejor boxeador de la actualidad y espera que la gente pueda reconocer su gran nivel.

"Canelo para mí es un peleadorazo, es un peleador que nadie le ha regalado nada. Siempre habrá críticas, aquí el único pecado con Saúl es que hay mucha gente negativa que le tira mucho, mucho mexicano que le tira mucho, dicen que no agarra al peleador que debe de agarrar, pero críticas siempre va a haber y las comparaciones también siempre van a haber", expresó Julio César Chávez.

A pesar de todos estos elogios, Chávez también habló sobre la diferencia de carreras y recordó su histórico récord de 90 peleas sin perder, por lo que él es mejor que el Canelo.

"No vas a ver a otro peleador que llegue a 90 peleas invicto, con eso te digo todo. Cuando veas un peleador que llega a 90 peleas entonces sí compáralo conmigo. Cualquier peleador mexicano de la historia podrá ganar ocho, 10 campeonatos del mundo, pero que llegue a 90 peleas invicto... Cuando esté así me dices quién es el mejor. No va a haber otro Julio César Chávez, así Canelo gane 100 títulos no va a haber otro Julio César Chávez".

