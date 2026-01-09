Marruecos venció a Camerún y avanza a las Semifinales en la Copa Africana de Naciones

Brahim Díaz anotó de nuevo y el anfitrión Marruecos se unió a Senegal en las semifinales de la Copa Africana de Naciones con una victoria de 2-0 sobre Camerún el viernes.

Díaz amplió su récord marroquí al marcar en su quinto partido consecutivo en el torneo al adelantar con la ingle el cabezazo de Ayoub El Kaabi tras un córner en el minuto 27. Díaz corrió hacia el córner y se encogió de hombros, como diciendo que no sabía cómo había vuelto a marcar.

Marruecos venció a Camerún y ya está en Semis de la Copa Africana | AP

Ismael Saibari selló el triunfo en el minuto 74 con un disparo raso al segundo palo tras un córner, apenas minutos después de que el suplente camerunés Georges-Kévin Nkoudou estuviera cerca de marcar en el otro extremo.

Esa resultó ser la única oportunidad real del cinco veces campeón Camerún, ya que los Leones Indomables sucumbieron ante los Leones del Atlas por primera vez en cinco enfrentamientos en una Copa Africana.

Marruecos se enfrentará a Nigeria o Argelia en la segunda semifinal el miércoles.

Los jugadores de Camerún bailaron hasta el vestuario antes del partido, pero cuando regresaron fueron recibidos por silbidos ensordecedores en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah, con capacidad para casi 70.000 personas.

Marruecos también estará presente en las semifinales y, si avanza, en la final, el 18 de enero.

