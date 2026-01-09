“Si lo haces bien aquí lo hace bien en todo el campeonato”: Ian James sobre el México City E-Prix

Ganar el Mexico City E-Prix se ha convertido en sinónimo de éxito en la Fórmula E. En las últimas tres temporadas, el vencedor en el Autódromo Hermanos Rodríguez terminó coronándose campeón del serial, una tendencia que para Ian James, director de Jaguar TCS Racing, está lejos de ser una simple coincidencia.

IG:@ianjames

Para el directivo británico, hacer un buen papel en la capital mexicana es una señal clara de que un equipo está bien preparado para competir al más alto nivel, debido a la complejidad y exigencia del trazado.

Sobre el Autódromo Hermanos Rodríguez, que para esta edición presenta modificaciones importantes —entre ellas la eliminación de la chicana—, James, apodado el “Adrian Newey de la Fórmula E”, destacó el desafío técnico que representa:

“Es un circuito realmente fantástico. Tienes una parte muy cerrada y sinuosa en medio del estadio, donde el auto necesita girar y rotar muy bien. Pero en la última curva, la más larga que tenemos en la Fórmula E, el auto necesita ser estable y rendir muy bien”, explicó durante la conferencia de prensa de los Team Principals.

Equipo de Jaguar TCS Racing | IG:@ianjames

El trazado de la Magdalena Mixhuca es el que se corre a mayor altitud en todo el calendario a 2,240 m a nivel del mar, un factor que introduce múltiples variables en la conducción y en la puesta a punto de los monoplazas eléctricos.

“Cuando hablas de la altitud, básicamente tienes menor densidad de aire. Eso significa que hay menos moléculas de aire empujando hacia abajo sobre los alerones, por lo que no se genera tanta carga aerodinámica. Los autos están al límite y los pilotos tienen que trabajar mucho para evitar que el auto derrape. En esa curva larga, eso es realmente complicado”, detalló.

Autódromo Hermanos Rodríguez | @FIAFormulaE

La dificultad aumenta al tratarse de una sección clave del circuito:

“Esa curva larga desemboca en una recta larga. Así que si tienes un deslizamiento, luego tienes que volver a acelerar el auto después de eso. Básicamente estás yendo en esa dirección en lugar de esa otra. Y eso también te cuesta energía. Así que este circuito es una combinación fantástica de todos los factores. Es técnico, muy difícil de poner a punto el auto para esas curvas cerradas y las curvas rápidas. Y es muy sensible al consumo de energía si no haces bien la última curva”.

Para James, este alto nivel de exigencia explica por qué un buen resultado en México suele traducirse en éxito a lo largo de la temporada. No es casualidad que Jake Dennis (2023), Pascal Wehrlein (2024) y Oliver Rowland (2025) hayan ganado el E-Prix capitalino y posteriormente se hayan proclamado campeones.

“Es un gran circuito, realmente complicado de hacerlo bien. Y eso significa que cuando ganas aquí, es algo fantástico. No solo la multitud te anima, es un público increíble. Sino que sabes que has tenido un resultado realmente bueno”.

“Si lo has hecho bien para ganar aquí, has armado un paquete realmente excelente. Y quizá no sea coincidencia que los pilotos que lo hacen bien aquí o los equipos que lo hacen bien aquí luego sigan haciéndolo bien en el campeonato”, finalizó.