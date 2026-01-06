2026: Un año de oportunidades para atletas y entrenadores de la UNAM

Durante años se ha repetido la idea de que la vida académica y el deporte de alto rendimiento no son compatibles. Sin embargo, en México hay historias que rompen ese mito y lo hacen desde las aulas universitarias. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es hoy uno de los ejemplos más claros de que estudiar y competir al máximo nivel no solo es posible, sino que puede convertirse en una fórmula de éxito.

Casos como el de Yareli Acevedo, campeona mundial de ciclismo de pista y próxima a titularse en la Facultad de Contaduría y Administración, o el de Tania Rincón, seleccionada nacional de flag football y campeona de los World Games 2025, confirman que el talento deportivo también puede convivir con la excelencia académica. Y ellas no son las únicas: de cara a 2026, varios atletas y entrenadores auriazules apuntan a competencias internacionales de primer nivel.

Yareli Acevedo

Yareli Acevedo Mendoza, ciclista auriazul y estudiante en proceso de titulación por la Facultad de Contaduría y Administración, firmó en 2025 uno de los logros más importantes del deporte mexicano al conquistar el oro en la carrera de puntos en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista en Santiago.

Para 2026, la campeona del mundo ya tiene en el radar al menos cuatro competencias de nivel internacional:

-Copas del Mundo en Perth, Australia (6-8 de marzo); Hong Kong, China (17-19 de abril); y Nilai, Malasia (24-26 de abril)

-Campeonato Mundial de Pista en Shanghái, China (14-18 de octubre)

Estos eventos forman parte de su ruta hacia el gran objetivo: clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tania Rincón

En el flag football, Tania Rincón Samperio, alumna de la Facultad de Psicología, vive uno de los mejores momentos de su carrera. Con la selección mexicana femenil conquistó el oro en los World Games 2025 y en el Campeonato Continental Americas Flag Panamá 2025.

Su siguiente meta será el Campeonato Mundial de Flag Football 2026, que se celebrará del 13 al 16 de agosto en Düsseldorf, Alemania. México llegará como líder del ranking mundial, posición que le permitió ubicarse en el Grupo A, junto a Italia, Eslovenia y la selección anfitriona.

Pumas CU y la Selección Nacional varonil

El talento auriazul también se refleja en el representativo varonil. Cristopher Cardona Padrón, receptor abierto de Pumas CU, y María Eugenia Huerta Castañeda, entrenadora en jefe de los equipos representativos de flag football de la UNAM, formarán parte de la selección mexicana varonil.

Ambos estarán involucrados en el partido ante Estados Unidos, que se disputará en San Francisco, California, a finales de enero, en el marco del Super Bowl LX, luego de que ambos países fueran declarados campeones del Campeonato Continental Americas Flag Panamá 2025, cuya final no pudo disputarse por la lluvia.

El objetivo a mediano plazo: la clasificación a los Juegos Olímpicos de 2028.

Melissa Márquez

Melissa Edith Márquez Juárez, atleta de la Asociación de Remo de la UNAM y exalumna de la FES Aragón, es una de las cartas fuertes para representar a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se realizarán del 24 de julio al 8 de agosto.

La remera auriazul ganó tres medallas de oro en el Pre Centroamericano de Remo en Petén, Guatemala, resultado con el que contribuyó a obtener 14 plazas para México.

En su calendario internacional destacan competencias en Italia, España, Holanda y Suiza, dentro del circuito de Copas del Mundo.

Carlos Javier Rojas

En el tiro con arco, Carlos Javier Rojas López, egresado de la ENES Juriquilla, logró junto a Matías Grande y Jesús Flores el pase de México a Santo Domingo 2026 en la modalidad de arco recurvo varonil por equipos, durante la Copa Merengue, celebrada en República Dominicana.

Además, el arquero auriazul aspira a competir en Copas del Mundo programadas en Shanghái, Antalya y Madrid a lo largo del año.

César Santoyo

El impacto universitario también se extiende al banquillo. César Santoyo Zedillo, entrenador en jefe de polo acuático de la UNAM, dirigirá a la selección absoluta de Costa Rica en el clasificatorio rumbo a Santo Domingo 2026, tras haber conquistado oro en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Además, la UNAM mantiene opciones de aportar jugadores al representativo mexicano, como ya ocurrió en San Salvador 2023, donde cinco auriazules formaron parte del equipo que ganó bronce.

Las nuevas generaciones ya levantan la mano

A la par de estas figuras consolidadas, la UNAM también presume talento juvenil en ascenso. Dafne Juárez, alumna de la FES Aragón, brilló en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, donde ganó dos medallas de oro en 1,500 y 5,000 metros, confirmando su dominio en pruebas de fondo.