“Feliz de estar en México”: Manfred Sandbichler, director de Hankook

Adrenalina. No hay otra palabra para describir a cualquier monoplaza y, aunque muchos no lo tengan en su radar, la Fórmula E es un producto lleno de emoción, y qué mejor manera de celebrarlo que con la carrera 150 en su historia en uno de los recintos más llenos de historia del mundo: el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Manfred Sandbichler | Patricia Spíndola

Las actividades comenzaron desde temprano, pero antes de la emoción en el asfalto, los primeros esbozos de los estándares técnicos salieron a la luz. Manfred Sandbichler, director de Hankook -empresa encargada de los cauchos de la categoría-, comentó ante los medios su alegría de no estar en su fría Alemania y tener el calor del público mexicano.

“Primero que todo, ¡Hola a todos! Bienvenidos a la Ciudad de México. La segunda fila de la temporada 12 en México. Y, honestamente, cuando llegué aquí la noche pasada, fue genial, porque comparado con Alemania es maravilloso aquí. Es cálido, hay sol, es hermoso, pero esto fue solo un mensaje”, comenzó el alemán.

@FIAFormulaE

Nada pasa por casualidad

México siempre ha sido testigo de cosas extraordinarias en los eventos deportivos; algo que no fue ajeno para la Fórmula E. El mismo director de Hankook mostró el entusiasmo de todos los miembros de la categoría de estar disputando la carrera 150 de su historia en el coloso de la Magdalena Mixiuhca.

“Este fin de semana es muy importante para la Fórmula E, por supuesto, 150 carreras ahora en la Fórmula E, y para Hankook, la carrera de 50 años. Suena un poco extraño, al principio estaba calculando tres veces, pero es verdad, es nuestra carrera de 50 años este fin de semana y, cuando vuelvo en el tiempo, se siente como si fuera la carrera número dos o tres, porque el tiempo pasó volando”, agregó Manfred.

Conferencia Fórmula E | Patricia Spíndola

¿Cómo fue el comienzo de la Fórmula E en México?

A la par del regreso de la Categoría Reina a nuestro país, la Fórmula E también aterrizó; aunque con algunas diferencias en comparación a la F1. Sin embargo, el público mexicano se convirtió en uno de los más fervientes de los bólidos eléctricos que recorren el Autódromo Hermanos Rodríguez, siendo uno de los destinos predilectos del calendario.

Las actividades oficiales comenzarán con la Práctica Libre 1, aunque será lo único en pista el día viernes. Sin embargo, para el sábado, la Práctica Libre 2 y la Clasificación darán pie al E-prix de la Ciudad de México.