Fórmula E 2026: todo lo que debes saber antes del GP

El Autódromo Hermanos Rodríguez se convirtió en uno de las plazas preferidas del automovilismo eléctrico

Fórmula E | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco
5 de Enero de 2026

La Fórmula E comenzó su campaña el pasado 7 de diciembre en Sao Paulo, Brasil, aunque una de las paradas predilectas de su calendario llegará en tan solo unos días. El E-Prix de la Ciudad de México estará de nueva cuenta en el ojo del automovilismo eléctrico, como lo fue en su primera participación en 2016 y casi de manera ininterrumpida; con solo una ausencia en 2021 por la pandemia de Covid-19.

A diferencia de otros años, la Fórmula E contará solamente con la participación de 10 equipos, pues McLaren FE salió al término de la temporada anterior. Pese a tener una escudería menos, la calidad de los pilotos y los demás equipos es innegable, por lo que el Coloso de la Magdalena Mixiuhca tendrá emociones en todos los sentidos.

Fórmula E | IMAGO7
Fórmula E | IMAGO7

¿Quiénes son los pilotos a seguir en la segunda carrera de la Fórmula E?

Además de la experiencia, varios jóvenes pilotos estarán en el radar, como es el caso de Pepe Martí. El talentoso joven de Cupar Kiro tuvo un debut poco alentador, pues un fuerte choque dejó sus ilusiones en el piso en Sao Paulo; aunque la Ciudad de México es el circuito ideal para volver a su mejor momento.

Por otro lado, otro de los hombres a seguir es Oliver Rowland, de Nissan. El británico es el actual Campeón del Mundo en la categoría y su debut fue bueno, con un decoroso segundo lugar; mientras que su máximo rival, Jake Dennis, de Andretti, también acaparará los reflectores en la capital del país.

Fórmula E | IMAGO7
Fórmula E | IMAGO7

¿Quiénes son los equipos actuales y los pilotos?

  • Porsche Formula E Team: Nico Müller y Pascal Wehrlein
  • Cupra Kiro: Pepe Martí y Dan Ticktum
  • DS Penske: Maximilian Günther y Taylor Barnard
  • Jaguar TCS Racing: Mitch Evans y António Félix da Costa
  • Lola Yamaha ABT Formula E Team: Lucas di Grassi y Zane Maloney
  • Envision Racing: Sébastien Buemi y Joel Eriksson
  • Mahindra Racing: Nyck de Vries y Edoardo Mortara
  • Citroën Racing: Jean-Éric Vergne y Nick Cassidy
  • Andretti Formula E: Jake Dennis y Felipe Drugovich
  • Nissan Formula E Team: Oliver Rowland y Norman Nato
Fórmula E | IMAGO7
Fórmula E | IMAGO7

Todos los ganadores en la Ciudad de México

  • 2016: Jérôme d’Ambrosio — Dragon Racing
  • 2017: Lucas di Grassi — ABT Schaeffler Audi Sport
  • 2018: Daniel Abt — Audi Sport ABT Schaeffler
  • 2019: Lucas di Grassi — Audi Sport ABT Schaeffler
  • 2020: Mitch Evans — Panasonic Jaguar Racing
  • 2022: Pascal Wehrlein — TAG Heuer Porsche
  • 2023: Jake Dennis — Avalanche Andretti
  • 2024: Pascal Wehrlein — TAG Heuer Porsche
  • 2025: Oliver Rowland — Nissan Formula E Team
Lucas di Grassi, uno de los máximos ganadores | IMAGO7
Lucas di Grassi, uno de los máximos ganadores | IMAGO7

