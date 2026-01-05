Fórmula E 2026: todo lo que debes saber antes del GP

La Fórmula E comenzó su campaña el pasado 7 de diciembre en Sao Paulo, Brasil, aunque una de las paradas predilectas de su calendario llegará en tan solo unos días. El E-Prix de la Ciudad de México estará de nueva cuenta en el ojo del automovilismo eléctrico, como lo fue en su primera participación en 2016 y casi de manera ininterrumpida; con solo una ausencia en 2021 por la pandemia de Covid-19.

A diferencia de otros años, la Fórmula E contará solamente con la participación de 10 equipos, pues McLaren FE salió al término de la temporada anterior. Pese a tener una escudería menos, la calidad de los pilotos y los demás equipos es innegable, por lo que el Coloso de la Magdalena Mixiuhca tendrá emociones en todos los sentidos.

Fórmula E | IMAGO7

¿Quiénes son los pilotos a seguir en la segunda carrera de la Fórmula E?

Además de la experiencia, varios jóvenes pilotos estarán en el radar, como es el caso de Pepe Martí. El talentoso joven de Cupar Kiro tuvo un debut poco alentador, pues un fuerte choque dejó sus ilusiones en el piso en Sao Paulo; aunque la Ciudad de México es el circuito ideal para volver a su mejor momento.

Por otro lado, otro de los hombres a seguir es Oliver Rowland, de Nissan. El británico es el actual Campeón del Mundo en la categoría y su debut fue bueno, con un decoroso segundo lugar; mientras que su máximo rival, Jake Dennis, de Andretti, también acaparará los reflectores en la capital del país.

Fórmula E | IMAGO7

¿Quiénes son los equipos actuales y los pilotos?

Porsche Formula E Team: Nico Müller y Pascal Wehrlein

Cupra Kiro: Pepe Martí y Dan Ticktum

DS Penske: Maximilian Günther y Taylor Barnard

Jaguar TCS Racing: Mitch Evans y António Félix da Costa

Lola Yamaha ABT Formula E Team: Lucas di Grassi y Zane Maloney

Envision Racing: Sébastien Buemi y Joel Eriksson

Mahindra Racing: Nyck de Vries y Edoardo Mortara

Citroën Racing: Jean-Éric Vergne y Nick Cassidy

Andretti Formula E: Jake Dennis y Felipe Drugovich

Nissan Formula E Team: Oliver Rowland y Norman Nato

Fórmula E | IMAGO7

Todos los ganadores en la Ciudad de México

2016: Jérôme d’Ambrosio — Dragon Racing

2017: Lucas di Grassi — ABT Schaeffler Audi Sport

2018: Daniel Abt — Audi Sport ABT Schaeffler

2019: Lucas di Grassi — Audi Sport ABT Schaeffler

2020: Mitch Evans — Panasonic Jaguar Racing

2022: Pascal Wehrlein — TAG Heuer Porsche

2023: Jake Dennis — Avalanche Andretti

2024: Pascal Wehrlein — TAG Heuer Porsche

2025: Oliver Rowland — Nissan Formula E Team

Lucas di Grassi, uno de los máximos ganadores | IMAGO7