¡Continúa la rivalidad! Canelo Álvarez sobre su enemistad con de la Hoya: 'No lo quiero en mi vida'

Cuatro años después de haber cortado relaciones la enemistad entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Óscar de la Hoya parece continuar. Ahora con la pelea ante Jaime Munguía a menos de un mes, el histórico peleador mexicano volvió a hablar sobre el promotor.

Hay que recordar que Canelo Álvarez dejó de trabajar con Óscar de la Hoya en el 2020 porque, según el campeón indiscutido, el promotor estadounidense únicamente se interesó en el negocio y no en el peleador.

Ahora en entrevista para LA Times, el peleador mexicano no sólo respondió a las críticas del promotor estadounidense por ‘rechazar’ pelea ante Benavidez, sino que también le recordó que no quiere ‘tenerlo cerca’.

"No me interesa ser amigo de él, estoy bien donde estoy, no tengo nada que ver con él y le deseo todo lo mejor y ya está, pero no lo quiero en mi vida, no lo quiero cerca de mí, no necesito esas vibras en mi vida", comentó contundentemente el pugilista.

Canelo Álvarez volverá a verse las caras con de la Hoya pues el promotor forma parte de la ‘esquina’ del próximo rival de Canelo, Jaime Munguía.

