Ilia Topuria: 'He aprendido muchísimo y sigo aprendiendo de Canelo'

Luego de conquistar el título de las 145 libras de la UFC, el peleador español Ilia Topuria mencionó que en un momento de su carrera, al igual que Conor McGregor, le gustaría incursionar en el boxeo, pues tiene demasiadas cualidades.

"El día que me ponga voy a ser el mejor del mundo y no tengo ninguna duda, yo boxeo muy bien, de verdad que soy un artista. Cuando es en un cuadrilátero y ya no hay rodillas, codos y puedo mover mejor la cabeza y puedo tomar diferentes ángulos, soy muy peligroso. Yo tengo una mano que me pesa muchísimo ¿Sabes? Y si yo me pongo en un campamento solamente entrenando boxeo, yo te digo que muy pocos se pueden poner enfrente mía", mencionó.

Al cuestionarlo sobre ser el mejor del mundo, el nombre del mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez salió a relucir, mismo al que Topuria le tiene mucha admiración.

"Primero antes que nada, yo le tengo mis admiraciones a Canelo, yo le he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo de él muchísimo, me ha inspirado en muchísimos momentos, es un campeón de los pies a la cabeza", aseguró.

Sobre un posible enfrentamiento contra Saúl en boxeo: "El día que vaya al boxeo voy a querer convertirme en el mejor del mundo y pelear con los mejores, y el mejor es Saúl, obvio que buscaría la oportunidad de compartir el cuadrilátero con él. Sería grandioso".

Aunque, en un momento, Ilia Topuria reconoció que para Canelo, pelear con alguien como él, ya no es necesario.

"No sé en qué puente de carrera está él, porque el ya pelear conmigo ya realmente ninguna falta, sino es un riesgo a lo mejor, tal vez, innecesario y yo en su lugar también ignoraría todos los retos que me fueran llegando. Si se da, a mí me encantaría. Saúl es un crack, me encantaría compartir el cuadrilátero con él y darnos durante los 12 asaltos", mencionó.

Para finalizar, el 'Matador' colocó a Julio César Chávez y a Saúl Álvarez en la cima de la historia del boxeo mexicano; sin embargo, por la mancha que hay en la carrera del 'César del Boxeo', Canelo es superior.

"Mis favoritos son Canelo y Julio César Chávez, esos dos me encantan ¿Quién sería el mejor? Es una pregunta complicada, cada uno en su momento, para mí los dos merecen estar escritos dentro del libro del boxeo con letras doradas. De momento a Saúl no lo vimos en ningún momento desviarse del camino, por desgracia a Julio sí lo vimos ¿Sabes? Si hacemos una fusión de todo lo que han hecho tanto dentro como fuera, tendría que votar por Saúl, es como más completo, no se ha resbalado en ningún momento", finalizó el hispano-georgiano.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: PITBULL CRUZ Y EL EMOTIVO GESTO QUE TUVO CON SU ESPOSA TRAS SU CAMPEONATO