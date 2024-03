David Benavidez aún quiere pelear contra 'Canelo' Álvarez: "Esta lucha es por orgullo y gloria"

David Benavidez continúa su búsqueda para enfrentar a 'Canelo' Álvarez, quien ha establecido una alta exigencia económica de 200 millones para aceptar el combate. Benavidez, a través de sus redes sociales, ha dirigido un mensaje al Jeque Turki Alalshikh, instándolo a concretar la pelea y los 200 millones de dólares requeridos en Arabia Saudita.

En su mensaje, Benavidez subraya que su motivación para la pelea es la gloria deportiva y no el aspecto financiero. En palabras directas dirigidas al Jeque, expresa: “Turki Alalshikh, vamos a llevar la lucha más grande y emocionante a Arabia Saudita. Esta será la mayor pelea mexicano vs. mexicanoamericano en la historia del boxeo y qué mejor lugar para hacerlo que El Reino para que todo el mundo la vea. Esta lucha es por orgullo y gloria. Lucho por la grandeza, no por el dinero”.

Además, Benavidez se compromete públicamente a donar todas sus ganancias en caso de perder contra Canelo. "Excelencia, si no gano a Canelo, donaré toda mi bolsa a cualquier organización benéfica infantil de su agrado. Cuando gane a Canelo, voy a donar una gran cantidad de ese bolso para beneficiar a los niños que pasan hambre en todo el mundo. ¡Soy un campeón del pueblo y seguiré luchando contra el mejor! ¡Me mantengo en mis palabras!", enfatiza Benavidez.

Por otro lado, 'Canelo' Álvarez ha sido objeto de críticas por no aceptar enfrentarse a David Benavidez el próximo 4 de mayo, optando en su lugar por enfrentar a Jaime Munguía, quien solo cuenta con dos combates en la división de las 168 libras. A pesar de que Benavidez es el rival mandatorio para las 168 libras según el Consejo Mundial de Boxeo, Álvarez ha expresado que el pugilista no le ofrece un desafío suficiente.

La pelea entre 'Canelo' Álvarez y Jaime Munguía está programada para el próximo 4 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas Nevada, marcando un nuevo enfrentamiento para 'Canelo' con un boxeador mexicano, siendo el último encuentro con un compatriota Julio César Chávez Junior.

