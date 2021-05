David Benavidez: 'Canelo no ha tenido un rival que le dé problemas como yo'

David Benavidez desea tener una nueva oportunidad ante Saúl Álvarez y asegura que el jalisciense no ha tenido un oponente que le dé problemas, por lo que tiene la confianza de poder vencerlo.

"Tengo los recursos para darle a Canelo una gran pelea. Tengo un gran golpe, grandes disparos corporales y gran velocidad, y también pongo mucha presión. Siento que ese es el tipo de luchador que Canelo es. No ha tenido un oponente que le dé problemas como yo, y todos parecen estar derrotados. Vienen ahí como si ya estuvieran golpeados. Conmigo, va a ser exactamente lo contrario. Tengo mucha confianza.

"Sé que mucha gente piensa que Canelo me vencerá, pero eso solo me hace querer trabajar más duro para obtener la victoria y callar a todos los que no creen. Estoy emocionado y esperando mi oportunidad", mencionó para Fight Hub.

De igual forma, el boxeador se 24 años afirmó que puede sacar provecho de la pelea que sostuvo en Canelo ante Billy Joe Saunders el pasado fin de semana.

"Siento que puedo vencerlo. Vi muchas cosas (durante la pelea contra Billy Joe Saunders) de las que sé que puedo aprovechar. Los oponentes de Canelo. Los últimos no tenían poder", agregó.

